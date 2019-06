Schönes Spiel in Bad Kleinkirchheim

Sonnenschein-Momente für Golf-Liebhaber

Eingebettet in die sanfte Alpinwelt der Nockberge liegt Kärntens höchst gelegener Golfplatz Bad Kleinkirchheim, der Freunde des Golfsports mit einem atemberaubenden Panorama und abwechslungsreichen Spielbahnen für durchaus anspruchsvolle Runden begeistert. Dank der einzigartigen Höhenlage finden Golfprofis hier auch im Hochsommer Golfgenuss pur!

nock/golf

Wo sich im Winter die Langläufer tummeln, ziehen im Sommer Golfurlauber ihre Runden. Der 18-Loch-Championplatz „Kaiserburg“ zählt zu den renommiertesten Anlagen Österreichs. Eine alte Mühle empfängt die Besucher mit viel Flair, auf rund 60 Hektar bietet der Golfplatz in einer klassischen Achterschleife vielfältige Spielbahnen.

Mit etwas Glück trifft man sogar einen sehr gern gesehenen Gast: Skilegende und Olympiasieger Franz Klammer! Der Golfplatz lässt aufgrund seiner einzigartigen Lage die südliche Urlaubsatmosphäre schier grenzenlos erscheinen.

Einzigartiger Golf-Genuss in den Nockbergen

Einfach entspannen und verwöhnen lassen? Die nock/golf Betriebe überzeugen alle Golf-Liebhaber mit ihren speziellen Golfangeboten! Bereits ab einer Übernachtung werden die Gäste der Region Bad Kleinkirchheim mit Vorteilen überrascht: Neben der verführerischen Kulinarik der inkludierten Halbpension kann zusätzlich zwischen einem oder sogar zwei Greenfees gewählt werden! Damit spielt man einmal in der Golf Arena Bad Kleinkirchheim und einmal im Golfclub Millstätter See. Bei vier bzw. sieben Übernachtungen im Mai, Juni, September oder Oktober gibt es bei der GreenFREE Aktion sogar eine unlimitierte Anzahl an Greenfees für den gesamten Zeitraum des Aufenthaltes.

Besonderes Angebot für Gast-Spieler

Leidenschaftliche Golfer, die von der Golf Arena mit 18-Loch Platz begeistert sind und mehrmals in der Saison ihr Spiel in Bad Kleinkirchheim genießen möchten, können eine Gastmitgliedschaft erwerben. Mit der Mitgliedschaft profitiert man vom freien Spielrecht in der Golf Arena Bad Kleinkirchheim und weltweitem Clubstatus (ÖGV). Die Voraussetzungen für eine Gastmitgliedschaft (Fernmitgliedschaft) sind, dass kein Wohnsitz innerhalb von 300 km rund um Bad Kleinkirchheim liegt und der Beitritt in den traditionsreichen Golfclub Bad Kleinkirchheim-Kaiserburg.

Außergewöhnliches Golf-Thermen-See-Erlebnis

Nach einem Tag in der Golf Arena laden die beiden ortseigenen Thermen zum Entspannen ein. Während die Familien- und Gesundheitstherme St. Kathrein mit Wasserspaß für die ganze Familie und der größten Wasserfläche aller Kärntner Thermen lockt, verwöhnt das Thermal Römerbad mit seinem tollen Wellness-Angebot. Wer die Natur noch etwas mehr genießen will, kann die Seele am Ufer des malerischen Brennsees in Feld am See baumeln lassen. Ist noch genügend Energie vorhanden, kann man das beachtliche Sportangebot von Stand Up Paddling, Segeln und Surfen bis hin zu Kajakfahren ausprobieren.

Psst… Geheimtipp!

Die Gäste der Region Bad Kleinkirchheim finden Abwechslung auf den gut 30 Auto-Minuten entfernten Golfplätzen am Millstätter See und in Moosburg. Mit der Alpe-Adria-Golf Card genießt man unbeschwert viele sonnige Stunden auf den Fairways und Greens von 21 Golfplätzen im Alpen-Adria Raum!

