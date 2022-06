Traumhafte Golfplätze auf der ganzen Welt, die Sie unbedingt besuchen müssen

Die Ursprünge des Golfsports liegen im Dunkeln und sind sehr umstritten. Es gibt Hinweise darauf, dass der Sport, wie wir ihn heute kennen, Mitte des 16. Jahrhunderts in Schottland entstanden ist. Das Spiel erlangte vor allem im 20. Jahrhundert weltweite Popularität.

Die Plätze bestehen in der Regel aus 9 oder 18 Spielbahnen. Ziel beim Spiel ist, den kleinen Ball in ein weit entferntes Loch zu schlagen. Das sollte mit möglichst wenig Schlägen gelingen, dabei stehen dem Spieler verschiedene Schläger zur Verfügung.

Dieses Geländespiel ist auf der ganzen Welt beliebt und somit finden Sie auch überall tolle Plätze. Welche eine Reise wert sind, verraten wir Ihnen hier.

Der Old Course

In St. Andrews, Schottland ist ein Muss für jeden Golfer. Dieser Golfplatz ist einzigartig, auf dem hügeligen Gelände wird seit dem 15. Jahrhundert Golf gespielt. Der Architekt sowie die Entwicklung des weltberühmten Golfplatzes sind nicht bekannt. Aber die Natur hat diesem atemberaubenden Stück Land den nötigen Feinschliff verpasst. Das flache Land verfügt über weitläufiges Grün. Er ist wahrscheinlich einer der am besten spielbaren Plätze. Und auch Spieler mit hohem Handicap werden hier ihren Spaß haben. Die Swilcan Bridge und der Hell Bunker sind auf der ganzen Welt bekannt, doch die größte Besonderheit des Old Course ist, dass er trotz seines großen Status ein öffentlicher Golfplatz bleibt, der allen offen steht.

Der Majlis

Der Majlis-Platz im Emirates Golf Club in Dubai ist die Grande Dame des Golfsports in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Platz ist das Aushängeschild des Emirates Golf Club, entworfen vom Architekten Karl Litten. Gebaut ist der Platz am Rande von Dubai und mitten in den Dünen. Dabei ist der Blick auf die Wolkenkratzer und die Marina spektakulär. Das Clubhaus erinnert an ein Zeltdorf der Beduinen, natürliche Wüstenflora und Fauna ergänzen die weißen Pavillons. Der Majlis-Kurs hat sich weltweit einen würdigen Ruf als anspruchsvolle Anlage erworben, werden doch auf dem Platz auch Top-Turniere ausgetragen.

Pebble Beach Golf Links

Dieser öffentliche Golfplatz liegt an der Westküste der Vereinigten Staaten, und zwar an der Pebble Beach in Kalifornien. Seit 1919 hat er Spieler und Zuschauer gleichermaßen begeistert. Dieser Platz bietet wahrhaftig ein Golferlebnis der Weltklasse. Gemäß Golf Digest gilt er als die Nummer Eins der öffentlichen Plätze in den USA. Legenden haben auch schon hier auf diesem 18-Loch Platz gespielt. Der faszinierende Platz schmiegt sich an die Klippen und die Küstenlinien. Dabei fließt er wunderschön von Loch zu Loch, mit abfallenden Zielen und einer atemberaubenden Kulisse.

Paradis Golf Club

Mauritius ist ohne Zweifel eines der Top-Wunschziele für Golfer. Die 18 Loch des Paradis Golfplatzes erstrecken sich zwischen dem berühmten Berg Le Morne und der Lagune. Sowohl der Blick auf den hohen Berg als auch das kristallklare Wasser ist dramatisch. Die internationale Golflegende Tony Johnstine ist für den Großteil des kreativen Designs verantwortlich. Johnstine hat während der Entwicklung immer wieder auf dem Platz gespielt. Der Platz hat viel Wasser und viel Sand und die unberechenbare Winde garantieren ein spannendes Spiel.

Möchten Sie nach einer Runde Golf entspannen? Ein bisschen Lesen, Musik hören oder in einem der Top Online Casinos zocken? Die meisten Golfplätze haben Orte, an die Sie sich zurückziehen und relaxen können.