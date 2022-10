Alles auf Rot

SHRINERS CHILDREN’S OPEN – VORSCHAU: Matthias Schwab ist zum ersten Mal im TPC Summerlin mit dabei und wird in der Spielerstadt Las Vegas alles auf Rot setzen müssen um am Ende bei erwartet tiefen Scores ein zählbares Ergebnis mitnehmen zu können.

Dank der vollen Kategorie scheint Matthias Schwab zum ersten Mal im Starterfeld des mit 8 Millionen Dollar dotierten Events in Las Vegas auf. Im TPC Summerlin werden auch heuer wieder ultratiefe Scores erwartet, denn der Touristenplatz in Nevada zählt Jahr für Jahr zu einer der absolut scorefreundlichsten Wiesen des gesamten Turnierkalenders.

Der Steirer wird somit von Beginn an den Putter auf Temperatur haben müssen um mit den tiefen Ergebnissen Schritt halten zu können. Zuletzt lief es beim 27-jährigen jedoch nicht wirklich nach Maß, denn nach zwei durchaus guten Runden beim Saisonauftakt in Napa rutschte er mit einem durchwachsenen Wochenende deutlich zurück und verpasste danach in Jackson sogar recht klar den Cut.

Dabei ist es immer wieder die Konstanz die den Rohrmooser regelrecht quält, denn starke Phasen wechseln sich bereits seit dem letzten Drittel der abgelaufenen Saison zu oft mit Durchhängern ab um wirklich spürbar das Gaspedal durchdrücken zu können. In Las Vegas muss sich genau dieser Umstand nun zwingend ändern um am Ende nicht nur gut anschreiben zu können, sondern auch um die Selbstverständlichkeit im Spiel wiederzufinden.

Bei erwartet strahlendem Sonnenschein hat es Matthias Schwab auch in dieser Woche wieder mit harter Konkurrenz zu tun, denn neben Titelverteidiger Sungjae Im mischen mit Youngster Tom Kim (beide KOR), Max Homa oder Patrick Cantlay (beide USA) etliche Hochkaräter mit. Sepp Straka, der letzte Woche erst im Stechen knapp den Kürzeren zog, pausiert.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Shriners Children’s Open.