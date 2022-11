Birdieloses Jahresende

RSM CLASSIC – FINAL: Matthias Schwab läuft am Sonntag am Seaside Course von Sea Island die gesamte Runde über vergeblich einem roten Eintrag hinterher und verabschiedet sich so nur mit einer birdielosen 71 (+1) in die Winterpause.

Matthias Schwab zeigte am Samstag zwar eine durchaus ansprechende Leistung, konnte mit der 68 (-2) jedoch nur zehn Ränge gutmachen und startet so als 50. in den Finaltag. Zwar dürfte die richtig lukrativen Ränge des Klassements wohl bereits außer Reichweite liegen, mit einer weiteren sehenswerten Runde könnte er sich aber zumindest mit einem guten Gefühl und gestärktem Selbstvertrauen in die Winterpause verabschieden.

Mit verzogenen Annäherungen bringt sich der Schladming-Pro dann gleich auf der 10 und der 11 einigermaßen in Schwierigkeiten, dank gefühlvollem Putt aus 3,5 Metern und starkem Kurzspiel wandern aber noch die anfänglichen Pars auf die Scorecard. Erst danach wird sein Spiel etwas sicherer, bis er auf der 14 erneut von knapp außerhalb des Grüns etwas zaubern muss. Ausgerechnet am einzigen Par 5 der Backnine kühlt der Putter dann ab und verweigert beim Birdieputt aus 2,5 Metern die Mitarbeit.

Der verpasste rote Eintrag fällt auch doppelt schwer ins Gewicht, da sich das Gerät fürs Kurzgemähte auch danach nicht erwärmt und ihm am Par 3 der 17 aus gut acht Metern sogar ein Dreiputtbogey aufbrummt. Danach stabilisiert er sein Spiel zwar sofort wieder, bringt jedoch weiterhin die Bälle nicht nah genug zu den Fahnen um sich echte Birdiemöglichkeiten auflegen zu können. Das Problem zieht sich über die gesamten Backnine, weshalb er sich am Ende mit der birdielosen 71 (+1) abfinden muss.

Einmal mehr ist es heuer somit die Konstanz die ein deutlich besseres Ergebnis als Platz 62 verhindert, denn bereits seit Monaten hat er Probleme seine PS wirklich vier Tage lang auf den Boden zu bekommen. In den kommenden Wochen muss es somit nun oberste Priorität haben genau diesen Aspekt in den Griff zu bekommen, damit er nach der Winterpause frisch ausgeruht auf der PGA Tour neu durchstarten kann.

Adam Svensson (CAN) stürmt mit einer 64 (-6) und bei gesamt 19 unter Par noch bis an die Spitze nach vor und schnappt sich so im unterkühlten Georgia den Sieg.

