PGA CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Bernd Wiesberger reiht sich im TPC Harding Park nach der bereits zweiten 68 nur knapp hinter den Top 10 ein. Sepp Straka arbeitet sich mit eisernem Willen und Nervenstärke noch zur 71 und steht damit beim ersten Major des Jahres ebenfalls im Weekend. Matthias Schwab agiert am Freitag etwas zu fehleranfällig und scheitert bei seiner Major-Premiere recht klar am Cut.

Beim ersten Major mit drei Österreichern haben alle drei exzellente Chancen auf Preisgeld beim PGA Championship. Bernd Wiesberger quetschte zum Auftakt das Optimum aus seinem Spiel, muss allerdings so wie Matthias Schwab sein gutes Score mit später Freitags-Startzeit bestätigen. Sepp Straka hofft mit früher Startzeit auf den zweiten Cut beim zweiten Majoreinsatz.

Bernd Wiesberger bunkert am Nachmittag im immer spübarer werdenden Wind gleich mal seinen ersten Abschlag im Fairwaybunker ein, legt sein Eisen im Anschluss am Par 5 aber stark aufs Fairway und sackt am Ende gleich mal ein anfängliches Birdie ein. Auch am Par 3 danach kommt wieder Sand ins Getriebe, der Burgenländer hat mit dem Bunkerschlag aber keinerlei Probleme und notiert am Ende das Par auf die Scorecard.

Die 13 entwickelt sich dann zum ersten Stolperstein, denn vom Tee weg ist das Rough in tragender Rolle im Spiel und am Ende geht sich das Scrambling zum Par nicht mehr aus. Die Nummer 29 der Welt stabilisiert sein Spiel jedoch sofort danach wieder und lässt mit meist sicheren Pars noch nichts anbrennen. Am drivebaren Par 4 der 16 entpuppt sich die konservative Variante dann als zielführend, denn Bernd legt den verbleibenden Pitch ganz stark zum Loch und lässt sich nur noch ein Tap-in zum nächsten Birdie übrig.

Heiße Phase

Lange bleibt er dem roten Bereich allerdings nicht treu, da ihm schon das darauffolgende Par 3 nach leicht links verfehltem Grün das eben erspielte Erfolgserlebnis wieder egalisiert. Gut, dass der 34-jährige kurz vor dem Turn auch den Putter erstmals so richtig auf Temperatur bringt, denn aus vier Metern taucht er prompt wieder in den Minusbereich ab. Das läutet auch eine durchwegs heiße Phase rund um den Turn ein, denn zunächst knallt er einen super Approach bis auf einen Meter ans Loch und rollt danach erneut aus gut vier Metern zum Birdie den Ball ins Ziel, womit er sogar den Triplepack schnürt.

Derart stark marschiert er bei den deutlich windigeren Verhältnissen als noch bei den Vormittagsgruppen klarerweise weit im Klassement nach vor und zeigt im Anschluss durchwegs starkes Golf. Weitere Birdiechancen wollen sich zwar nicht wirklich ergeben, der siebenfache European Tour Champion klopft aber wichtige Pars auf die Scorecard und macht damit nichts falsch. Erst das lange Par 3 der 8 knöpft ihm dann noch einen Schlag ab, mit der bereits zweiten 68 (-2) startet Bernd Wiesberger aber als 11. nur knapp hinter den Top 10 ins Wochenende und hat damit klar alle Chancen auf das erste echte Topergebnis auf US-amerikanischem Boden.

Generell zeigt sich der Burgenländer vor allem am Freitag deutlich verbessert gegenüber der Vorwoche. Zum Auftakt lochte er noch aus teils unmöglichen Lagen zu unverhofften Birdies und sackte so eine leicht schmeichelhafte 68 (-2) ein. Am zweiten Spieltag allerdings bringt er auch seien größte Waffe im Spiel, die präzisen Annäherungen, besser zur Geltung und hat so nach der zweiten roten Runde in Folge die Spitzenplätze breit vor sich aufgefächert.

Hart am Kämpfen

Sepp Straka ist am Freitag als einziger des heimischen Trios mit früher Startzeit unterwegs und legt am Par 5 der 10 nach starkem Drive und gelungener Grünattacke perfekt mit einem Birdie los. Auch danach zeigt sich der Longhitter ganz sicher, denn sowohl vom Par 3 als auch vom langen Par 4 nimmt er souveräne Pars mit. Die erste Ungenauigkeit mündet dann auf der 13 aber auch im ersten Fehler, denn vom Rough aus bleibt er am gut 430 Meter langen Par 4 etwas zu kurz bei der Annäherung und da danach der Parputt hauchdünn nicht fallen will, muss er den scoretechnischen Ausgleich hinnehmen.

Das Bogey kostet auch sichtbar die Selbstverständlichkeit, wie ein wilder Ritt auf der 14 zeigt. Sepp verfehlt erneut das Fairway, in Folge auch das Grün und da danach auch noch der Chip quer übers Kurzgemähte rollt, geht sich am Ende sogar nur eine Doublette aus, die ihn weit zurückwirft und mittlerweile einen Kampf um den Cut entbrennen lässt. Mit der Präzision ist er auch danach noch nicht wieder wirklich “per Du”. Erst das drivebare Par 4 der 16 bringt ihn wieder in die Spur, denn mit dem zweiten Birdie des Tages pirscht er sich wieder an die Cutlinie heran.

Sofort allerdings setzt es den nächsten Dämpfer, denn erneut bleibt ein Teeshot zu weit rechts und da am Par 3 der Parputt aus zwei Metern nicht fallen will, liegt er prompt wieder bei einem Zwischenstand von 2 über Par. Die vordere Platzhälfte beginnt dann jedoch wieder nach Sepp’s Geschmack, denn nach starkem Abschlag lässt er sich nur noch eine kleine Wedgedistanz ins Grün über und legt den Ball bis auf knappe zwei Meter zur Fahne, was das nächste Birdie bedeutet.

Nervenstärke bewiesen

Recht stressfrei nimmt er auf den nächsten Bahnen dann die Pars mit und darf sich am letzten Par 5 seiner Runde dann über das nächste Birdie freuen, dass auch sein Score wieder zurechtrückt. Es soll Sepp an diesem Freitag aber auch weiterhin nichts leicht von der Hand gehen, denn auf der 6 streikt plötzlich der Putter und halst ihm aus gerade mal acht Metern mit einem Dreiputt das nächste Bogey auf. Das wilde Hin und Her findet auch danach noch kein Ende, diesmal allerdings zur Freude des gebürtigen Wieners, denn auf der kurzen 7 bringt er den Ball vom Tee aus knapp vor dem Grün unter und nimmt schließlich ein weiteres ganz wichtiges Birdie mit.

Schon am überlangen Par 3 danach geht es aber sofort wieder zurück in den Plusbereich, denn nach links verzogenem Teeshot hat er keine Chance den Ball zwingend zur kurzgesteckten Fahne zu legen und rutscht so erneut sofort wieder in den Plusbereich zurück. Auf der schwierigen 9 bunkert er sich dann zum Abschluss noch neben dem Grün ein, legt den Ball aber recht gut aufs Grün und hat aus knapp drei Metern seine Nerven im Griff, denn das Par zur 71 (+1) ist als 58. gleichbedeutend mit dem Wochenendeinzug.

Kein richtiger Rhythmus

Matthias Schwab knallt seinen ersten Drive perfekt aufs Fairway und erreicht im Anschluss sogar mit der Grünattacke das Ziel. Dumm nur, dass der Putter drei Versuche benötigt und ihm so das anfängliche Birdie zunichte macht. Damit startet er, wie schon am Donnerstag, erneut mit einem Dreiputt in den Tag. Nach einem sicheren Par danach hat er auf der 12 im langen Spiel einige Schwierigkeiten und erreicht erst mit dem dritten Schlag das Kurzgemähte. Da der Putt aus großer Distanz nicht fallen will, muss er mit dem ersten Bogey leben.

Auch auf der nächsten Bahn findet er nicht das Fairway und hat so erneut Schwierigkeiten. Da auch der Putter noch nicht auf Temperatur kommen will und ihm sogar den Bogeyputt verweigert, rutscht er mit einer Doublette sogar hinter die Cutlinie zurück. Danach agiert er auf den Backnine zwar durchwegs solide, kann sich jedoch keine wirklichen Birdiechancen auflegen und tritt damit regelrecht auf der Stelle.

Erst zu Beginn der Frontnine wirkt es, als käme der Schladming-Pro noch rechtzeitig ins Rollen, denn aus 3,5 Metern geht sich endlich das so lang ersehnte erste Birdie aus. Turnaround kann das Erfolgserlebnis jedoch keinen einleiten, denn ab der 4 macht es sich eine richtig schwarze Phase auf der Scorecard bequem, die schlussendlich auch den Cut kostet.

Cut recht weit entfernt

Zunächst findet am Par 5 der Abschlag nur das Rough und da er seinen zweiten Ball in einer Baumkrone einer Zypresse sogar verliert, muss er nach Strafschlag noch einen weiteren nachspielen. Am Ende leuchtet das zweite Doppelbogey von der Scorecard. Leichte Ungenauigkeiten führen dann gleich zu noch zwei weiteren Fehlern, was den 25-jährigen schließlich nur mit der 76 (+6) über die Ziellinie marschieren lässt.

Damit scheitert Matthias Schwab bei seinem Major-Debüt als 111. doch recht klar am Cut und verpasst es so auch sich die noch benötigten wenigen Punkte im Non-Members Ranking zu sichern um bereits fix mit der PGA Tourcard planen zu können. Dank des 3. Rangs bei den Barracuda Championship in der Vorwoche, kann er aber auch nächsten Donnerstag bei den Wyndham Championship abschlagen und hat somit noch eine weitere Möglichkeit die fehlenden knapp 10 Punkte einzusacken.

“Bereits auf dem ersten Loch hab ich mit einem Dreiputt eine gute Birdiechance vergeben und in Folge kam ich leider nicht mehr in einen guten Spielryhthmus. So konnte ich auch nicht an meine gute Leistung vom ersten Tag anschließen. Auf der 4 ist mein Ball in der Baumkrone einer Zypresse hängengeblieben und war somit verloren, was dann im Doppelbogey endete”, fasst Matthias Schwab sichtlich geknickt den zweiten Spieltag zusammen.

China on top

Haotong Li (CHN) schnappt sich nach den ersten 36 Löchern die Führung. Der 24-jährige Chinese zeigt am Freitag eine makellose Vorstelltung und knallt eine fehlerlose 65 (-5) auf die Scorecard, die ihm bei gesamt 8 unter Par zwei Schläge Vorsprung auf Mike Lorenzo-Vera (FRA), Brooks Koepka, Daniel Berger (beide USA), Tommy Fleetwood (ENG), Jason Day (AUS) und Justin Rose (ENG) einbringt.

