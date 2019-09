Doppelter Fehlstart

SANDERSON FARMS – 2. RUNDE: Sepp Straka verpasst auch bei seinem zweiten Turnierstart der neuen Saison den Cut und muss auch nach den Sanderson Farms im CC of Jackson noch auf erstes Preisgeld warten.

Sepp Straka half zum Auftakt selbst eine Gewitterpause am Donnerstag nicht um sein Spiel zurück auf Schiene zu bringen. Zwar rettete er sich bei der Fortsetzung gekonnt aus einigen brenzligen Situationen, Schläge gutmachen konnte er so aber keine mehr und musste sich am Ende mit der 75 (+3) zufrieden zeigen.

Nur wenige Minuten nach Ende seiner Auftaktrunde heißt es für den Longhitter wieder zurück zum Start um Runde 2 in Angriff zu nehmen. Soll der Missed Cut-Doppelpack verhindert werden, muss er bei der zweiten Umrundung zwingend Birdies finden und eine knallrote Runde aufs Tableau zaubern.

Wieder Probleme

Nach anfänglichen Pars wird es dann aber wieder richtiggehend untypisch in Sepp’s Spiel, denn die Par 5 stellen nach wie vor keinen Bonus für den bulligen Wiener dar. Mit verpasstem Fairway und Dreiputt rutscht er auf der ersten langen Bahn sogar weiter zurück, steuert aber immerhin sofort mit gelungener Grünattacke am kurzen Par 4 gegen.

Lange Zeit läuft er danach dem nächsten roten Eintrag hinterher, schafft es aber zumindestens auch Fehler zu vermeiden. Erst auf der 11 erwärmt sich sein Gerät fürs Kurzgemähte dann so richtig und lässt aus über acht Metern das zweite Birdie springen. Auf den verbleibenden Bahnen benötigt Sepp nun aber zwingend Birdies um noch an die Cutmarke heranschnuppern zu können.

Aber nicht einmal auf den beiden verbleibenden Par 5 will gewinnbringendes gelingen, nachdem er rund ums Grün nicht zwingend genug agiert. Endgültig aussichtslos wird seine Lage am Par 3 der 7, als er nach verzogenem Eisen und zu kurzem Chip das Bogey kassiert. Das Birdie aus kurzer Distanz am vorletzten Loch betreibt dann nur noch Ergebniskosmetik. Mit der 71 (-1) leistet sich Straka als 128. einen doppelten Fehlstart mit zwei verpassten Cuts in die neue Saison.

