Eiskalt in Monterey

PEBBLE BEACH PRO-AM – 1. RUNDE: Matthias Schwab hat zum Auftakt des traditionellen Pro-Am Events in Nordkalifornien einen eiskalten Putter mit im Gepäck und notiert in Monterey Peninsula nach gleich vier Dreiputts nur eine 72 (+1).

Nach einer Woche Pause geht Matthias Schwab frisch erholt in den nächsten Turnierstretch auf der PGA Tour, beginnend am Klassiker von Pebble Beach mit dem Celebrity Pro-Am. Auf der nordkalifornischen Halbinsel von Monterey hofft der Steirer an die tiefe 65 vom letzten Finaltag anschließen zu können. Aufgrund des Pro-Am Formats ist das Setup am berühmten Links-Kurs auch traditionell etwas scorefreundlicher hergerichtet, weshalb tiefe Scores erwartet werden. Viktor Hovland, Matt Fitzpatrick sowie Jordan Spieth sorgen für die Star-Power in Pebble Beach.

Matthias Schwab beginnt das Event am Donnerstag in Monterey Peninsula und findet mit einem grundsoliden Par auf der 1 zwar stressfrei in die Runde, schon auf der 2 schnellt der Puls aber in ungeahnte Höhen, denn ein verzogener Drive und ein anschließender Dreiputt lassen nur das Doppelbogey zu. Zwar stabilisiert er sein Spiel danach sofort wieder, läuft aber den gesamten Frontnine einem ersten Birdie vergeblich hinterher.

Erst zu Beginn der hinteren Neun kommt der Schladming-Pro ins Laufen, wie etwa ein Birdiedoppelpack am Par 5 der 10 und dem darauffolgenden Par 3 zeigt. Nachdem danach jedoch am Par 5 der 12 der Putter deutlich abkühlt und ihm mit einem Dreiputt das nächste Bogey aufs Auge drückt, bremst er sich auch prompt selbst wieder einigermaßen aus.

Hin und her

In dieser Tonart geht es schließlich auch bis zum Ende der Runde dahin, denn wieder verspielt er ein Erfolgserlebnis postwendend und kann selbst ein Par 5 Birdie auf der 16 nicht mehr über die Zeit schaukeln, wie ein abschließender Fehler auf der 18 beweist. Am Ende steht er nur mit der 72 (+1) beim Recording und startet so als 99. doch sehr durchwachsen ins Pro-Am Event. Hank Lebioda (USA) setzt mit einer 63 (-8) die vorläufige Bestmarke.

Nach der Runde meint er: “Leider habe ich eine an sich gute Runde mit vier Bogeys beim Putten verhaut. Ich hatte gleich vier Dreiputts, was natürlich ein gutes Ergebnis dann nicht zulässt. Da der Cut in dieser Woche erst nach der dritten Runde gezogen wird, ist die Chance auf Preisgeld jedenfalls noch gegeben. Morgen spiele ich in Pebble Beach, meinem Lieblingsplatz. Da sollte ein gutes Resultat möglich sein.”

