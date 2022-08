Hart erarbeitet

TOUR CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Sepp Straka hat am ersten Spieltag des Tourfinales im East Lake GC vor allem mit Ungenauigkeiten vom Tee zu kämpfen, die ihn des Öfteren in die Bredouille bringen. Nur dank starkem Kurzspiel und einem heißen Putter steht er bei nassen Verhältnissen am Donnerstag mit einer 68 (-2) beim Recording und hält sich so weiterhin in den Top 10.

Sein Rekordjahr 2022 beendet Sepp Straka mit einem weiteren “First” in Österreichs Golfsport: als erster Österreicher mischt er im berühmten East Lake GC mit den 30 Besten der Jahreswertung um die Krone der PGA Tour mit. Im einzigartigen Playoff-System wird Tour- und Weltranglistenleader Scottie Scheffler bei 10 unter Par auf die entscheidenden 72 Golflöcher gehen, mit den Verfolgern aufgefächert im Nacken, wobei Sepp Straka bei 4 unter Par einiges an Holz aufzuholen haben wird.

Sepp kennt East Lake aus Zeiten des Collegegolfs, wo er sich als Georgia Bulldog nicht weit weg den golferischen Feinschliff holte und entsprechend gut mit den Bermuda-Grüns zurechtkommen sollte. “Ein sehr guter Platz, eine Mischung aus Memphis und Wilmington. East Lake ist sehr eng, man muss FW treffen so wie in Wilmington, die Grüns sind aber dann Bermuda und sehr ähnlich wie in Memphis. Freu mich schon sehr darauf, ein sehr guter Platz, den ich mag.” Mit 18 Probelöchern am Dienstag und weiteren 9 am Mittwoch wird sich Straka auf das Kräftemessen mit der Weltelite vorbereiten.

75 Millionen US Dollar werden mit dem Bonus-Pool an die Top 150 der Jahreswertung ausgeschüttet, wobei der FedExCup Champion mit 18 Millionen den Löwenanteil kassieren wird. Zumindest vorerst entfernt Sepp sich jedoch davon etwas weiter, denn Just zum Start des Österreichers geht ein wahrer Wolkenbruch auf die Anlage nieder um im Starkregen verzieht der Longhitter gleich den ersten Abschlag weit nach links und muss am Ende das anfängliche Bogey einstecken.

Immerhin agiert er danach von Tee bis Grün über weite Strecken sehr solide, verabsäumt es jedoch noch sich echte Birdiechancen aufzulegen. Nach starkem Parsave auf der 4 ergibt sich schließlich auf der 5 die erste durchaus machbare Birdiechance, aus 4,5 Metern will der Putt jedoch nicht ins Loch. Am einzigen Par 5 der Frontnine ist es dann aber soweit, denn nach nur knapp zu kurzer Grüntattacke sorgt er mit Chip und Putt für den scoretechnischen Ausgleich.

Pars gekratzt

Auf den nächsten Bahnen notiert er weiter wichtige Pars und bringt schließlich am Par 3 der 11 erstmals auch den Putter zum Glühen, denn aus 13 Metern locht er vom Vorgrün zum zweiten Birdie, was ihn auf insgesamt 5 unter Par – die erspielten FedEx Cup Punkte der Saison wurden in Schläge umgerechnet, weshalb Sepp das Turnier bei -4 in Angriff nahm – gehen lässt. Danach allerdings streut er vor allem vom Tee wieder zu deutlich und aus dem zähen Rough hat er einige Schwierigkeiten nicht das nächste Bogey notieren zu müssen.

Nur dank weiterhin heißem Putter, der auf der 12 aus drei und auf der 14 sogar aus sechs Metern die Parputts locht, hält er sich weiterhin bei -5. Stark legt er sich schließlich zum Abschluss sogar noch die Eaglechance auf. Aus zehn Metern landet der große Vogel zwar nicht auf der Scorecard, ein weiteres kleines Vögelchen zwitschert aber noch, weshalb er am Ende mit der 68 (-2) zurück ins Clubhaus marschiert und sich so bei gesamt 6 unter Par als 9. in den Top 10 hält.

Scottie Scheffler zeigt am Donnerstag warum er die Nummer 1 der Welt und im FedEx-Cup Ranking ist, denn der US-Amerikaner packt eine 65 (-5) aus und baut so seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger Xander Schauffele (USA) bei gesamt 15 unter Par auf gleich fünf Schläge aus.

Leaderboard Tour Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von der Tour Championship.