Hoffnung erfüllt

TOUR CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Nach zähem Spiel und gutem Score und gutem Spiel und zähem Score erfüllt sich am Moving Day Sepp Strakas Hoffnung auf gutes Spiel und guten Score, denn mit beeindruckender Birdiequote marschiert er im East Lake GC bis ins absolute Spitzenfeld nach vor.

“Ich hab am Donnerstag schlecht gespielt aber ganz gut gescored und am Freitag dann eigentlich gut gespielt aber schlecht gescored. Ich hoffe jetzt, dass am Wochenende alles zusammenpasst”, fasste Sepp Straka am Freitag seine ersten beiden Runden kurz und bündig zusammen. Zweimal stand er im East Lake GC mit einer 68 (-2) wieder im Clubhaus und geht so vom 11. Platz aus in den Moving Day. Damit hat er auch ein absolutes Topergebnis bei seiner ersten Tour Championship klar in Reichweite und hofft nun am Moving Day im Flight mit Aaron Wise (USA) zur mitteleuropäischen Prime Time auf weiterhin genaue Drives und einen heißen Putter.

Zwar macht es sich der erste Drive nur rechts im Rough gemütlich, Sepp hat aber keine Probleme den Ball zu spielen und nimmt so schlussendlich ein doch recht sicheres erstes Par mit. Auf der 3 passt dann erstmals eine Annäherung auf den Punkt und aus gerade mal einem Meter schnappt er sich schließlich ein recht frühes erstes Birdie. Am darauffolgenden Par 4 biegt ein weiterer Abschlag deutlich zu weit nach rechts ab, am Ende hat er aber sogar Glück, dass der Ball so weit wegsegelt, dass er auf der Nebenbahn sogar recht gut spielbar liegt, weshalb das nächste Par kein großes Problem darstellt.

Ein Loch später gelingt der Drive deutlich besser und da im Anschluss auch der Approach bis auf zwei Meter passt, geht erstmals zweistellig unter Par. Sofort legt er auch weiter nach, denn mit Chip und Putt geht sich auch am einzigen Par 5 der Frontnine das Birdie aus, womit er endgültig auf starke erste Löcher am Moving Day zurückblicken kann. Auch danach ergeben sich richtig gute Möglichkeiten, allerdings kühlt der Putter unangenehm ab und verweigert etwa auf der 7 aus zwei und auf der 10 aus drei Metern die Mitarbeit zu weiteren Birdies.

Putter wird immer heißer

Was aus kurzer Distanz nicht klappt, klappt dafür am Par 3 der 11 aus 11,5 Metern und mit dem Monsterputt zum vierten Birdie des Tages bleibt er auch den Top 10 weiterhin erhalten. Das Erfolgserlebnis lässt den “Straka Express” auch wieder Fahrt aufnehmen, denn mit einer starken Annäherung holt er sich auf der 12 aus einem guten Meter gleich den nächsten roten Eintrag ab. Selbst damit hat der ehemalige Georgia Bulldog noch nicht genug und stopft auf der 13 auch aus vier Metern, womit er erstmals sogar in den Top 5 auftaucht.

Nach einem Abschlag ins Rough erreicht er mit der Annäherung auf der 14 knapp das Grün nicht und da danach der Parputt aus zwei Metern nur die Lochkante rasiert, lässt sich das erste Bogey nicht mehr verhindern. Sofort steuert der gebürtige Wiener aber wieder gegen und holt sich nach starkem Tee Shot am berühmten Inselgrün der 15 aus drei Metern prompt das nächste Birdie ab. Kurz bevor Sepp auf das Par 5 der 18 abbiegt, ertönen dann zum zweiten Mal die Sirenen und beordern die Spieler aufgrund eines herannahenden Gewitters zurück ins Clubhaus.

Bei einem Zwischenstand von -6 für den Tag, rangiert er vor der Unterbrechung bei gesamt 14 unter Par auf dem ganz starken 5. Rang und mischt so beim großen Tourfinale im absoluten Spitzenfeld mit.

Leaderboard Tour Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von der Tour Championship.