Schwerer Stand

Sepp Straka geht bei der RBC Heritage auch am Freitag nicht wirklich vieles leicht von der Hand und nach der bereits zweiten 70 (-1) startet Österreichs Nummer 1 im Harbour Town Golf Links nur jenseits der Top 40 ins Wochenende.

Nachdem Sepp Straka letzte Woche beim Masters mit einigen für ihn eher ungewöhnlichen Ungenauigkeiten kämpfte, die den ersten verpassten Cut in Augusta zur Folge hatten, ging Österreichs Nummer 1 auch in South Carolina nicht alles wirklich leicht von der Hand. Vor allem auf den Frontnine torpedierte er sich eine recht ansehnliche Birdiequote mit etlichen Fehlern.

Nach dem Turn präsentierte er sich zwar deutlich sicherer, dafür kühlte jedoch der Putter spürbar ab, was am Ende des Tages bei durchwegs guten Scores „nur“ eine 70 (-1) zur Folge hatte. Immerhin scheint für den 2. im FedEx-Cup so nach wie vor noch so ziemlich alles möglich zu sein, denn lediglich Justin Thomas (USA) enteilte mit einer bärenstarken 61 (-10), die Top 10 hingegen liegen nur drei Schläge weit vom 31-jährigen entfernt.

Der dreifache PGA Tour Champion findet dann auch perfekt in die Runde, denn nach starkem Drive knallt er die Annäherung bis auf einen Meter zur Fahne ins erste Grün und beginnt seinen zweiten Arbeitstag sehenswert mit einem stressfreien Birdie. Da er am darauffolgenden Par 5 jedoch das Birdie verpasst, wird es auf der 3 mit einem verpassten Sand Save auch erstmals ungemütlich.

Fehler nach dem Turn

Den kleinen Rückschlag steckt er aber ohne jegliche Probleme weg und drückt mit Chip & Putt schon am Par 5 der 5 sein Tagesergebnis wieder unter Par. Nach über weite Strecken ziemlich solidem Spiel und einem wilden Ritt zum Par auf der 9 wird es nach dem Turn auf der 10 wieder ungemütlicher, denn nach einer leicht verzogenen Annäherung will der Parputt aus drei Metern um Haaresbreite nicht fallen, womit er erneut auf Level Par zurückrutscht.

Das scheint auch einigermaßen den Rhythmus zu brechen, wie ein verzogener Drive danach auf der 11 zeigt. Da er in Folge aus dem Dickicht das Grün nicht erreicht und das Up & Down nicht gelingen will, findet er sich sogar plötzlich nur noch im Plusbereich wieder. Zwar kann er sein Spiel danach wieder einigermaßen stabilisieren und legt sich am letzten Par 5 dann trotz versandeter Attacke eine durchaus machbare Birdiechance auf, aus drei Metern will der Putter jedoch nicht mitspielen.

Adler eingenistet

Auf der 16 muss er dafür dann den Putter gleich gar nicht bemühen, denn mit einer spektakulär versenkten Annäherung nistet sich wie aus dem Nichts ein Adler ein und sorgt so zwei Löcher vor Schluss für ein echtes Highlight am zweiten Spieltag. Schlussendlich unterschreibt er auch am Freitag wieder eine 70 (-1), was ihn mit den recht guten Scores nur bedingt Schritt halten lässt. Ins Wochenende startet die Nummer 17 der Welt so nur etwa vom 47. Platz aus.

Stephan Jäger (GER) ist lange Zeit ganz sicher unterwegs, bis es ihn am Schlussloch mit einem Doppelbogey noch richtig heftig erwischt. Nach der 67 (-4) vom Donnerstag und einer 70 (-1) am Freitag hätte der Bayer die Spitzenränge aber wohl noch durchaus in Reichweite.

