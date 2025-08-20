Zurück beim Mega Tour-Finale

Sepp Straka matcht sich nur noch mit 29 Kollegen bei der Tour Championship um die Krone der PGA Tour und 10 Millionen Dollar Siegerscheck.

Nach einer Woche privater Auszeit kehrt Sepp Straka zur Tour Championship, dem großen Finale im FedExCup zurück. Beim mit 40 Millionen Dollar bestdotierten Golfturnier der Welt für die 30 Jahresbesten in East Lake machte der Wiener bereits vor drei Jahren mit einem 7. Platz eine hervorragende Figur. Nach seinem bislang besten Golfjahr mit zwei Siegen geht Österreichs Nummer 1 als 8. der Zwischenwertung in das große Finale.

Am Klassiker von East Lake wird nach einem neuen bzw. alten Format gespielt, da nicht mehr die gesammelten FedExCup Punkte in einen Bonus oder Handicap für das anfängliche Leaderboard umgerechnet werden. Somit beginnt Titelverteidiger und überlegen Führender im FedExCup, Scottie Scheffler, wie seine 29 Kollegen am Donnerstag bei Even Par. Der Turniersieger nach 72 Golflöchern ist zugleich neuer FedExCup Champion, belohnt mit fürstlichem Preisgeldscheck von 10 Millionen Dollar.

Für Sepp geht es nicht nur um ein Topergebnis und die Endposition auf der heurigen PGA Tour, sondern auch um die Rückkehr in die Top 10 der Welt, aber nicht mehr um Punkte für die Ryder Cup-Qualifikation. Dort ist er aus den Top 6 und damit automatisch Qualifizierten hinausgeflogen, kann aber wohl sicher mit einer Wild Card von Luke Donald rechnen.

SKY überträgt Live und in voller Länge von der Tour Championship.

