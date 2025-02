Straka als Leader im FedExCup

Sepp Straka führt ein Weltklassefeld der PGA Tour in das Publikumsspektakel der Phoenix Open.

Als Saisonsieger, Führender im FedExCup und mit persönlicher Bestmarke als 16. im World Ranking reist Sepp Straka mit neuen Höhenflügen in der Karriere zur Waste Management Phoenix Open an. Die unglaubliche Jänner-Performance ist sowohl auf grandioses Eisenspiel wie auch die neu gefundene Sicherheit beim Putten zurückzuführen. Somit können die Fans dem Start beim lautesten Golfevent des Jahres mit üblicherweise mehr als 300.000 Fans vor Ort entgegenfiebern – Sepp hat hoffentlich auch seinen grippalen Effekt abgeschüttelt, der ihn jedoch in Pebble Beach nicht bremsen konnte.

Scheffler als Topfavorit in Phoenix

Scottie Scheffler

ist jedoch der klare Favorit im TPC Scottsdale auf den breiten Fairways zwischen den Kakteen-Reihen. Die Nummer 1 der Welt gewann hier zuletzt vor zwei und vor drei Jahren und ist somit auch diesmal der Mann, den es zu schlagen gilt. Neben Straka, der Scottie zuletzt in Kalifornien abhängen konnte, wird dies noch ehesten Hideki Matsuyama und Tom Kim zugetraut.

Ein besonderer Faktor werden aber erneut die lautstarken Fans in Arizona werden, die am berühmten Par 3 der 16 für Stadionatmosphäre am lautesten Golfloch des Jahres sorgen werden. Auch das Wetter verspricht beste Bedingungen mit Sonne und wenig Wind, womit es erneut zu einer besonders spektakulären Birdiejagd kommen könnte, die in Phoenix zumeist vom Putter entschieden wird.

SKY überträgt live und an allen vier Spieltagen von der Phoenix Open

