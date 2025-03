Traumtag in Bay Hill

Sepp Straka schließt am Freitag mit einer wahren Traumrunde mit Bay Hill Frieden und gibt sich dank der 66 (-6) bei den Arnold Palmer Invitational sogar alle Chancen auf ein weiteres Topergebnis.

Nachdem Sepp Straka in der Vergangenheit bereits mit Bay Hill immer so seine liebe Mühe hatte und teils reihenweise Cuts verpasste, lief es auch in diesem Jahr auf der Paradewiese in Orlando zum Auftakt alles andere als rosig. Im trickreichen Wind fletschte das Par 72 Gelände immer wieder die Zähne und brummte der Nummer 18 der Welt am Ende sogar eine 77 (+5) auf. Obwohl das Event zur elitären Signature Series zählt, wird auch im nur 72 Mann starken Feld aufgrund des Invitational-Status ein Cut gezogen, der nur die Top 50 und alle Spieler innerhalb von zehn Schlägen zur Spitze ins Wochenende aufsteigen lässt. Somit ist klar, dass am Freitag eine Steigerung nötig sein wird, was folgt ist die mit Abstand bislang beste Runde von Österreichs Nummer 1 in Bay Hill überhaupt.

Ganz sicher findet Sepp auf der 1 Fairway und Grün und startet so mit einem absolut souveränen ersten Par in den zweiten Spieltag. Auch danach hat er vorerst alles soweit im Griff, wenngleich der Abschlag auf der 3 etwas zu weit nach rechts zieht, von wo aus er jedoch keine wirklichen Probleme hat das Grün zu erreichen. Nach leichten Ungenauigkeiten verpasst er zwar am ersten Par 5 noch das erhoffte Birdie, sorgt dafür am Signature Hole der 6 für ein erstes echtes Highlight. Dank einer perfekten Attacke, die sogar den Flagstick leicht touchiert, landet aus 1,5 Metern der Adler, was Sepp auch im Klassement einen echten Boost verpasst.

Fast kann er sogar am Par 3 gleich nachlegen, der kurze Chip von knapp außerhalb des Grüns entscheidet sich jedoch um wenige Zentimeter nicht zu fallen. Auf der 8 droht es dann nach verzogenem Drive erstmals unangenehm zu werden, am Ende kratzt der Putter aus fünf Metern aber noch ein weiteres Par auf die Scorecard, womit er seine weiße Weste am Freitag anbehält. Auch auf der 9 rettet er sich aus 2,5 Metern noch zum Par, ehe es ihn nach dem Turn mit einer leicht zu langen Annäherung aus dem Rough erstmals auch mit einem Bogey erwischt.

Spektakuläre Backnine

Der Konter kann sich aber sehen lassen, knallt er doch schon auf der 11 die Annäherung bis auf einen guten halben Meter zur Fahne und stellt so den alten Zwischenstand von 2 unter Par postwendend wieder her. Auf den Geschmack gekommen, lässt er sich am darauffolgenden Par 5 selbst von einem leicht zu kurzen Wedge dank eines Chip-ins nicht vom nächsten Birdie abhalten. Die heiße Phase hält er auch weiterhin sehenswert am Köcheln, wie ein Superputt aus zehn Metern auf der 13 zum Birdiehattrick eindrucksvoll beweist.

Nachdem er dann auch auf der 15 aus einer lasergenauen Annäherung Kapital schlagen kann, bastelt er nicht nur an einer der besten Runden des gesamten Feldes, sondern dreht außerdem sein Gesamtscore sogar wieder auf Even Par, womit er mittlerweile auch voll zu den Top 10 aufschließt. Genug hat der dreifache PGA Tour Champion damit aber sichtlich noch nicht, wie ein Traumschlag aus dem Fairwaybunker direkt aufs Grün des Par 5 der 16 beweist, was zwei Putts später im bereits siebten Schlaggewinn des Tages mündet.

Highlight zum Abschluss

Wie aus dem Nichts wassert er dann auf der 18 zwar plötzlich die Annäherung, nachdem er kurzerhand jedoch zum Par einchippt, beendet er die spektakulären Backnine noch mit einem absoluten Highlight. Am Ende leuchtet so die 66 (-6), womit er nicht nur eine der besten Runden des bisherigen Turniers aufs Tableau zaubert, sondern auch eine persönliche Bestmarke in Bay Hill aufstellt und so auch mit allen Chancen auf ein Topergebnis ins Wochenende startet.

Dem zweiten deutschsprachigen Spieler in Orlando ergeht es weniger gut, denn Stephan Jäger steigert sich zwar zur 72 (Par), nach der 78 (+6) vom ersten Spieltag dürfte dies für den Cut wohl nicht mehr reichen.

Leaderboard Arnold Palmer Invitational

>> SKY überträgt Live und in HD von den Arnold Palmer Invitational.