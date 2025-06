Von einem Extrem ins andere

Sepp Straka bekommt nach dem schwersten Kurs des Jahres bei der Travelers Championship eine deutlich leichtere Challenge.

Nach dem dritten Major-Frust des Jahres bei der U.S. Open baut Sepp Straka darauf, dass es beim Signature Event der PGA Tour wieder besser für ihn läuft, nachdem er immerhin mit der Truist Championship eines der Top-Events gewinnen konnte. Mit der Travelers Championship steht das letzte der 20 Millionen Dollar-Highlights des Jahres an, wieder mit limitiertem Feld und ohne Cut für die Elite der PGA Tour. Nach dem wohl schwersten Golftest des Jahres in Oakmont geht es diesmal auf ein besonders birdiefreundliches Terrain.

Im TPC River Highlands agierte Straka jedoch bislang zu wechselhaft, verpasste einige Mal den Cut und durfte sich nur vor vier Jahren über einen 10. Platz freuen. Obwohl der Kurs in Connecticut als scorefreundlichste Par 70-Wiese des Jahres gilt, bekam der 32-jährige Wiener erst im Vorjahr den Dreh so richtig heraus, als er am Finaltag in 61 Schlägen sein tiefstes Tagesscore der Karriere ins Clubhaus brachte, allerdings nach Problemen in den Runden davor nicht über einen 21. Platz hinauskam.

Scottie Scheffler ist einmal mehr als Titelverteidiger der große Gejagte. In dem Feld von nur 72 Spielern zählen Xander Schauffele, Rory McIlroy, Viktor Hovland, Collin Morikawa, Justin Thomas, Ben Griffin und natürlich Sepp Straka zu den Mitfavoriten. Mit Stephan Jäger und Matti Schmid sind auch zwei Deutsche Top-Pros mit dabei.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen LIVE

Tee-Times und Live-Leaderboard