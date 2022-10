Verpatzter Samstag

SHRINERS CHILDREN’S OPEN – 3. RUNDE: Matthias Schwab kann den Schwung vom Birdiefinish des Vortages nicht in den Samstag mitnehmen und steckt im TPC Summerlin nach einer 71 (Par) im hinteren Bereich des Leaderboards fest.

Matthias Schwab machte es am Freitag in Las Vegas richtig spannend, denn nach starken Frontnine lag er klar auf Cutkurs, stolperte jedoch in zwei Par 3 Bogeys und durfte schließlich erst nach einem gestopften Viermeterputt zum Birdie am Schlussloch durchatmen, da sich als 61. der Cut gerade noch ausging. Bei dem dichtgedrängten Leaderboard scheint an den kommenden Tagen jedoch durchaus noch einiges möglich zu sein, wenngleich er bei den tiefen Scores wohl erneut Runden klar in den 60ern benötigen wird um wirklich spürbar Ränge gutmachen zu können.

Anders als an den Vortagen segelt der erste Abschlag deutlich zu weit nach links und da er aus dem Dickicht das Grün nicht erreicht, tritt er sich auf der 1 sogar gleich ein anfängliches Bogey ein. Auch auf der 2 bringt er sich nach eingebunkertem Drive wieder in die Bredouille, kratzt dank starkem Chip aber noch das Par. Selbst auf den darauffolgenden Löchern reißen die Probleme im langen Spiel nicht ab, wenngleich er sich recht ansehnlich zu Pars scrambled.

Auf der 6 ergibt sich schließlich dann die erste Birdiemöglichkeit, die der Putter aus zwei Metern jedoch nicht verwerten kann. Immerhin legt er sich auch auf der 7 eine gute Chance auf und aus 2,5 Metern spielt auch das Gerät fürs Kurzgemähte erstmals mit und stellt sein Tagesscore wieder auf Level Par. Gleich am darauffolgenden Par 3 legt er dann den Teeshot auf ähnliche Distanz aufs Grün, bringt erneut den Putt im Loch unter und dreht die Runde so sogar in den roten Bereich.

Nach einem verzogenen Abschlag scrambled er sich auf der 11 noch zum Par, auf der 12 geht sich die Übung schließlich nach dem nächsten weggeballerten Drive aber nicht mehr aus. Das lässt auch den Putter wieder deutlich abkühlen, denn am Par 3 der 14 legt er den Teeshot bis auf 1,5 Meter zur Fahne, marschiert allerdings nur mit dem Par zur 15. Teebox. Nachdem sich auch auf den verbleibenden Löchern kein weiteres Birdie mehr ausgeht, muss er sich am Moving Day mit der 71 (Par) anfreunden, die ihn als 71. regelrecht im hinteren Bereich des Klassements festhält.

Patrick Cantlay (USA) und Tom Kim (KOR) teilen sich die Führung bei unglaublichen 19 unter Par.

