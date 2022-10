Wenig abgeschnitten

SHRINERS CHILDREN’S OPEN – FINAL: Matthias Schwab kommt auch am Sonntag im scorefreundlichen TPC Summerlin nicht ins Rollen und kann sich in Las Vegas nach einer 72 (+1) nur ein klitzekleines Stückchen vom Preisgeldkuchen abschneiden.

Matthias Schwab konnte das Vorhaben eines Vorstoßes im Klassement am Moving Day nicht in die Tat umsetzen und rutschte mit einer durchwachsenen 71 (Par) sogar bis auf Rang 71 am Leaderboard zurück. Bei den allgemein guten Scores düften die richtig lukrativen Preisgeldränge damit vor den letzten 18 Löchern wohl bereits außer Reichweite liegen – auf die Top 20 etwa fehlen bereits acht Schläge – weshalb es am Sonntag eher darum geht das richtige Rezept zu finden um in Zukunft vier konstant gute Runden abspulen zu können.

Mit einem sicheren Par gelingt der Start ohne grobe Probleme, allerdings buddelt er sich bereits auf der 2 nach verzogenem Wedge neben dem Grün ein, womit am Weg zum zweiten Par bereits schon früh erstmals richtig Stress aufkommt. Diesen wird er auch auf der 3 nicht los, da wieder Sand ins Getriebe kommt, was diesmal auch im ersten Bogey mündet. Immerhin kann er aus der ersten wirklich guten Annäherung auch sofort Kapital schlagen, da er den fälligen Dreimeterputt zum scoretechnischen Ausgleich versenkt.

Da danach am Par 3 allerdings der Abschlag im Wüstenareal verschwindet und er gezwungen ist zu droppen, muss er am Ende sogar das Doppelbogey einstecken, womit er sich den erhofften Vorstoß endgültig heftig torpediert. Auf den Dämpfer hat er vorerst auch keine Antwort parat, erst kurz vor dem Turn kann er am Par 5 der 9 dann trotz versandeter Grünattacke sein zweites Birdie des Finaltages verbuchen. Immerhin beginnen die letzten neun Löcher des Turniers nach Maß, denn aus vier Metern geht sich auf der 10 sogar der rote Doppelpack aus, der ihn zumindest sein Score wieder auf Level Par zurückdrehen lässt.

Nachdem er sich souverän auf der 11 zum Par scrambled, legt er auf der 12 den nächsten guten Approach zur Fahne und drückt aus einem Meter sein Score erstmals in den Minusbereich. Mehr will jedoch nicht mehr gelingen und da er nach verzogener Annäherung auf der 18 noch dazu den Chip wassert und sich so zum Abschluss noch ein Doppelbogey aufbrummt, steht er am Ende sogar nur mit der 72 (+1) wieder im Clubhaus und kann sich damit als etwa 75. vom Preisgeldkuchen nur ein klitzekleines Stückchen abschneiden

