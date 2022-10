Wieder die Konstanz

SHRINERS CHILDREN’S OPEN – 1. RUNDE: Matthias Schwab hat auch im TPC Summerlin wieder mit der Konstanz zu kämpfen und kommt mit einer 71 (Par) mit den durchwegs guten Scores nicht mit.

Auf mehr Spielglück und Konstanz als zuletzt in Mississippi hofft Matthias Schwab bei seinem dritten Saisonstart in Las Vegas. Die PGA Tour macht auch heuer im Spielerparadies Station und tischt den Touristenkurs von Summerlin auf, der als die leichteste Wiese des Jahres gilt. Somit wird der Putter extrem gefordert sein. Aufgrund seiner vollen Kategorie kommt der Steirer heuer erstmals in das 8 Millionen Dollar-Turnier hinein und peilt sein erstes zählbares Ergebnis im neuen FedExCup an. Titelverteidiger Sungjae Im (KOR) muss sich unter anderem mit Max Homa, Patrick Cantlay (beide USA) und Shooting Star Tom Kim (KOR) auseinandersetzen.

Gleich auf der 1 fällt die Kugel im Spielerparadies nach starker Annäherung dann für den Rohrmooser schon ein erstes Mal auf Rot und da auch der zweite Approach nach Maß gelingt, rangiert er nach nur zwei gespielten Bahnen bereits bei 2 unter Par. Nirgendwo trifft das alte Sprichwort “Wie gewonnen, so zerronnen” besser zu als in Las Vegas, was auch der Steirer bereits auf der 3 nach verpasstem Up & Down in Form des ersten Bogeys schmerzlich zur Kenntnis nehmen muss.

Plötzlich läuft auch nicht mehr vieles zusammen, denn bereits am Par 3 der 5 steht sein Score nach Dreiputt wieder bei Level Par und da er sich nach zu kurzer Annäherung auf der 7 nicht mehr zum Par scramblen kann, driftet er sogar in den Plusbereich ab. Zumindest lässt der Putter am Par 5 der 9 aus fünf Metern noch ein Birdie springen, womit er für einen halbwegs versöhnlichen Abschluss der Frontnine sorgen kann.

Weiterhin zu wackelig

Obwohl danach sogar aus sechs Metern der Birdieputt fällt, was ihn auch wieder in den roten Bereich abbiegen lässt, ist die Auftaktrunde in Las Vegas nahezu ein Spiegelbild der vergangenen Wochen und Monate, denn wieder wechseln sich auf einer Runde starke und schwache Phasen ab, was sich etwa am Par 3 der 14 mit weiterem Dreiputtbogey auch unangenehm auf der Scorecard ablesen lässt.

Noch einmal kann er dann auf einem Par 5 nach mutiger Grünattacke profitieren, verspielt das Minus jedoch abermals am Par 3 danach mit einem gewasserten Abschlag und steht am Ende so nur mit er 71 (Par) und als 98. beim Recording, womit er wie erwartet mit den guten Scores – Tom Hoge (USA) diktiert nach einer 63 (-8) das Tempo – nicht mithalten kann und am Freitag wohl bereits zwingend eine Runde klar in den 60ern benötigen wird um überhaupt den Cut stemmen zu können.

Leaderboard Shriners Children’s Open

