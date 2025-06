Zurück auf Par

Sepp Straka bringt auch am Finaltag der Travelers Championship mit der 68 (-2) noch eine rote Runde zum Recording und dreht damit in einer ziemlich gebrauchten Woche immerhin sein Gesamtscore im TPC River Highlands noch auf Even Par zurück.

Nach dem verpassten Cut bei den US Open in der Vorwoche, kommt Sepp Straka auch bei den Travelers Championship nicht wirklich ins Rollen. An den ersten beiden Tagen machte er sich mit jeweils gleich zwei Doppelbogeys auf der durchaus scorefreundlichen Wiese das Leben selbst ziemlich schwer und startete nach Runden von 74 (+4) und 71 (+1) Schlägen nur als 63. ins Wochenende.

Am Samstag ging sich dann mit der 67 (-3) zwar die erste Runde unter Par aus, große Sprünge konnte er damit jedoch nicht machen und nimmt die Finalrunde so lediglich von Platz 58 aus in Angriff. Am Sonntag gilt es nun noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren um sich mit einem starken Auftritt in die kurze selbstverordnete Turnierpause verabschieden zu können.

Nachdem am Finaltag von zwei Tees gestartet wird, kann Sepp erst spät die Runde von der 10 aus in Angriff nehmen, legt sich aber immerhin sofort aus 3,5 Metern die erste Birdiechance auf. Zum Leidwesen des gebürtigen Wiener ist jedoch der Putter noch nicht so richtig auf Temperatur.

Nach weiteren soliden Pars parkt er am Par 5 der 13 die Attacke dann knapp neben dem Kurzgemähten und hat so keinerlei Schwierigkeiten das erste Vögelchen zwitschern zu lassen. Das heizt auch den Putter langsam aber sicher an, denn auf der 15 rollt aus 3,5 Metern der nächste Birdieputt ins Loch, womit es erstmals auch spürbar im Klassement in die richtige Richtung geht.

Im Finish ausgeglichen

Auf der 17 hat er dann enormes Glück, dass der Ball nach dem Drive noch trocken und spielbar liegt. Am Ende gibt er sich aber nach etwas zaghaftem Chip ins Grün noch einen ziemlichen Test auf, den er aus fünf Metern zum Par aber sehenswert besteht. Nachdem danach jedoch ein etwas zu kurzer Approach in den Grünbunker zurückspringt und aus drei Metern der Putt diesmal nicht fällt, lässt sich der erste Schlagverlust des Tages auf der 9 endgültig nicht mehr abwenden.

Den Fehler steckt er zwar durchaus gut weg, denn mit sicherem Spiel lässt er danach nichts anbrennen, allerdings will sich zumindest vorerst auch kein weiteres Birdie ausgehen. Selbst eine dicke Chance am einzigen Par 5 der Frontnine verpufft ungenützt, nachdem aus 1,5 Metern der Birdieputt das Loch nicht findet. Erst im Finish fällt dann am Par 3 der 8 aus drei Metern doch noch ein Putt, womit er dank der 68 (-2) nicht nur noch bis auf Rang 46 klettert, sondern auch sein Gesamtscore wieder zurück auf Level Par stellt.

Zwar agierte Stephan Jäger (GER) die gesamte Woche über durchwegs solide, am Finaltag kann er einen starken Start dann jedoch nicht nützen und rutscht mit einer 71 (+1) noch zurück. Matti Schmid (GER) gibt wegen Krankheit vorzeitig auf.

Leaderboard Travelers Championship

