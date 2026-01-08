Für Österreichs Golf-Fans ändert sich mit der neuen Saison doch einiges, denn nach vielen Jahren mit voller Berichterstattung bei Sky, bleiben nur noch die Majors und Damengolf wo sie waren. Die DP World Tour, die PGA Tour und auch die kommenden Ryder Cups werden in den nächsten Jahren hingegen bei Canal+ zu sehen sein. Golf-Live gibt einen Überblick über das sich langsam lichtende Streaming-Chaos.
Lange Zeit war Sky im deutschsprachigen Raum die erste Adresse wenn es um Live TV-Berichterstattung der größten Golfturniere ging. Mit dem Verlust der Rechte bleibt 2026 jedoch in Österreich in diesem Aspekt kaum ein Stein auf dem anderen. Sky berichtet zwar nach wie vor bei den vier Majors, der Asian Tour über Damengolf und LIV live im TV, mit der DP World Tour, der PGA Tour und den kommenden beiden Ryder Cups bricht jedoch der wohl wichtigste Brocken weg.
DP World Tour und PGA Tour mit neuer TV-Heimat
Die größten Tours der Welt werden ab dieser Saison bei Canal+ zu sehen sein. Lange Zeit war nicht klar was man genau buchen muss, langsam aber lichtet sich nun der Nebel. Bereits jetzt ist auf der Canal+ Seite die Werbung für Golf zu sehen und auch die ersten Turniere werden bereits angekündigt, wie auch am Screenshot ersichtlich ist. Auch bei den benötigten Paketen kehrt nun endgültig Klarheit ein.
Enthalten ist Golf in den Paketen "Canal+ Total" um 24,99 Euro pro Monat und "Canal+ Kombi" um 14,99 Euro pro Monat, wobei die ersten sechs Monate davon zum halben Preis abgerechnet werden. Bis 4. März kann man mit diesen Paketen alle Turniere der PGA Tour und der DP World Tour sehen, danach benötigt man bei beiden Packages das Golf-Paket um 10 Euro pro Monat. Alle bereits bestehenden Vertragsnehmer müssten dieses Golf-Paket gesondert ordern, alle Verträge ab 8. Jänner hingegen müssten das Golf-Paket extra kündigen, da dieses sonst mit März aktiv in Kraft tritt.
Der günstigste Weg zum TV-Golfvergnügen wäre somit das "Canal+ Kombi" Paket in Kombination mit dem Golf-Paket. Alles ist sowohl über Streaming als auch über SAT-TV erhältlich, wobei der sinnvollste Weg wäre ein Streaming-Paket inklusive der kostenlosen Hardware zu buchen, denn damit erhält man beides ohne Aufpreis. Streaming wäre bei Vertragsabschluss über die Smart TV App von Canal+ sofort verfügbar, die Hardware wird zugesandt und nach Anschluss an den TV könnte man so auch über SAT-TV alles Gebuchte empfangen. Kleiner Wermutstropfen: Der Sky-Q Receiver ist mit der Canal+ App zumindest bis dato noch nicht kompatibel.
Golf mit ähnlichem "Problem" wie Fußball
Fußball-Fans sind bereits seit einiger Zeit Leiden gewöhnt, denn um alles von Bundesliga, Premier League und weiteren Ligen bis hin zu den internationalen Bewerben abdecken zu können, müssen mittlerweile satte drei Streaminganbieter gebucht werden. Golf schlägt nun eine ähnliche Richtung ein, denn um wirklich alles in Zukunft sehen zu können, wird man nicht herumkommen neben Sky für Majors, LET, Solheim Cup etc. sein TV-Portfolio für DP World Tour, PGA Tour und Ryder Cup nun zu erweitern.