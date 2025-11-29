Exklusiv! Golf-Musik und Videos

Mentalcoaches empfehlen gerne “Musik” als Einstimmung auf eine Golfrunde um in die richtige und relaxte Stimmung zu kommen – das Mindset erfolgreicher Pros. Erstaunlich, dass es für Golfer kaum spezielle Musiktitel gibt, also mixt sich jeder irgendwas zusammen.

Golf-Live füllt diese Lücke mit dem allerersten “Golf Musik-Channel” – Rhythmus für Deinen Golfschwung! Und das mit doppeltem Auftritt: als Video-Playlist am Golf-Live Youtube-Channel und als Musik-Stream , ideal für die Kopfhörer und Ear-Buds am Golfplatz oder auf der Range – alles exklusiv und kostenlos für die Golf-Live Community.

Das musikalische und visuelle Konzept dafür hat Golf-Live gemeinsam mit kalifornischen Freunden entwickelt. “Rancho Cucamonga” präsentiert einen exklusiven Vibe, den Golf-Live & Friends für Golfer kreiert hat: “Upbeat Vintage Yacht Rock” orientiert sich an der “Feel Good-Musik” aus dem Kalifornien der 90er-Jahre: das geht ins Ohr, hat einen Beat mit konstantem Power-Drive. Die Golf-Beine können dabei unmöglich still stehen und schlagen dem Golfschwung automatisch den richtigen Takt. Das macht Laune auf eine entspannte, aber power-geladene Golfrunde.

Videos mit den Golf-Live Powergirls

Den Anfang machte “Rancho Cucamonga” mit dem Golf-Live Titelsong Let’s SWING together , der offiziellen Hymne für die Golf-Live Community. Mit voller KI-Power hat Golf-Live erst unlängst unseren jahrelang dahinschlummernden Youtube-Channel wiederbelebt. Als Vorgeschmack auf die multimediale Zukunft von Golf-Live, wo es noch mehr visuelle und musikalische Elemente geben wird. “Golf-Live & Friends” hat dafür die Basis geschaffen um KI-Profis und deren Tools mit unermesslichem Potential mit ins Boot zu holen.

Der Golfsport verändert sich rasant mit neuen Entertainment-Formaten, zu der auch Golf-Live innovative Elemente beiträgt. Dazu zählen die Golf-Live Powergirls, die wir für den Youtube-Channel gestyled haben: GABI , PAIGE, ANTONELLA und KELLY zeigen die schönsten Seiten des Golfsports.

Viel Spaß damit!

Der Golf-Live Rhythmus für Deinen Golf-Schwung

© [2025] Rancho Cucamonga, Alle Rechte vorbehalten

Die Komposition sowie die Musikaufnahme aller Golf-Live Musiktitel unterliegen dem exklusiven Copyright des Musiklabels “RANCHO CUCAMONGA”. Unauthorisiertes Kopieren, Reproduzieren, Vertrieb, öffentliche Vorführung oder Uploaden auf andere Plattformen ist strikt untersagt. Personen oder Firmen, die unsere Musiktitel ohne Lizenz verwenden, werden wegen Verletzung des Copyrights rechtlich belangt.