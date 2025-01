Spende statt Werbeflut

Golf-Live reduziert störende Banner-Werbung um 1.000 Euro im Februar und ruft die Golf-Live Community dazu auf, diesen Betrag mit freiwilligen Spenden zu kompensieren.

Sollte das Spendenziel bis Ende Februar erreicht werden, verlängern wir diese Aktion Monat für Monat, solange dies mit Spenden möglich ist.







Live-Berichterstattung bis zu 17 Stunden täglich ist teuer, so wie unsere exklusiven Leaderboards, die wir als einzige deutschsprachige Internetplattform von US PGA-, DP World-, Challenge-, Ladies European Tour und weiteren anbieten. Dank starker Partner geht Golf-Live in sein 23. Jahr zu 100 % durchfinanziert, auch für die kommenden Jahre und muss sich um die Zukunft keine Sorgen machen. Wir können so unsere Unabhängigkeit bewahren, auch ohne Presseförderung oder Unterstützung durch den ÖGV.

Nur finanzielle Unabhängigkeit ist auch redaktionelle Unabhängigkeit!

Ein Teil unserer Einnahmen kommt leider auch von Banner-Werbung, dessen Tarife in den letzten 10 Jahren um gut 90 % gefallen sind. Somit mussten wir im letzten Jahr die Banner-Frequenz deutlich erhöhen um die fallenden Tarife auszugleichen. Das störte nicht nur viele Leser, wie wir aus Reaktionen wissen, sondern auch uns selbst. Damit das Lese-Vergnügen nicht leidet, kamen wir auf die Idee „Spende gegen Werbeflut“ um Bannerflächen deutlich zu reduzieren. Wir haben uns bewußt gegen Bezahl-Schranken / Abo-Gebühren entschieden und werden statt dessen Golf-Live offen und kostenfrei halten, wie es seit unseren Anfängen 2002 gute Tradition ist.

Wir bauen nun darauf, dass Golf-Live unseren Lesern „etwas wert“ ist und wir ausreichend Unterstützung erhalten. Bei 80.000 Lesern sollte es möglich sein, mit einem kleinen Beitrag das gewohnte Golf-Live Service in hoher Qualität und mit erträglicher Werbung zu erhalten. So profitieren übrigens auch unsere Werbepartner, die damit mehr Aufmerksamkeit bekommen. Eigentlich eine Win-Win-Win Situation für Leser, Partner und die Redaktion.

Vielen Dank für Euer Verständnis und Unterstützung!