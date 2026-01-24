Sepp Straka scheitert bei der Titelverteidigung klar am Cut

Sepp Straka scheitert zwar bei der Titelverteidigung in La Quinta klar am Cut, bringt am Samstag bei der American Express mit der 68 (-4) aber zumindest seine klar beste Runde der Woche zum Recording und wird nun versuchen in den kommenden spielfreien Tagen die Stellschrauben vor der WM Phoenix Open richtig zu justieren.
Für Sepp Straka läuft die Titelverteidigung in Kalifornien gänzlich anders als erhofft. Beim ersten Turniereinsatz nach langer Pause wirkte die Nummer 12 der Welt in einigen Phasen durchaus ein wenig eingerostet, was bei hervorragenden Scores zum Auftakt nur eine 72 (Par) im La Quinta CC und am Freitag gar nur eine 74 (+2) am Nicklaus Tournament Course zuließ. Damit startet der vierfache PGA Tour Champion lediglich als 147. des Klassements und bei bereits satten zehn Schlägen Rückstand auf die erwartete Cutmarke wohl nur noch mit theoretischen Chancen auf eine Finalteilnahme in den Samstag, wo er nun noch den Stadium Course zu absolvieren hat.
Auch auf diesem hat er sofort wieder mit Problemen zu kämpfen, denn ein versandeter Drive hängt ihm prompt ein anfängliches Bogey um. Zumindest zeigt er sich davon ziemlich unbeeindruckt und verewigt schließlich am Par 3 der 4 nach starkem Tee Shot aus drei Metern rasch den Ausgleich auf der Scorecard. Am darauffolgenden Par 5 legt er sich dann mit zwei satten Schlägen sogar die Eaglechance auf. Aus 6,5 Metern will sich der Adler zwar nicht einnisten, das nächste Vögelchen zwitschert aber stressfrei von der Scorecard. Da sich dann dank eines super Putts aus rund elf Metern am Par 3 der 6 sogar der rote Hattrick ausgeht, läuft er erstmals am Samstag richtig heiß.
Aus zwei Metern lässt er dann zwar eine weitere Großchance auf der 7 ungenützt, schon am Par 5 danach klinkt er sich aber sofort wieder in den Birdiereigen ein und verewigt rasch seinen bereits vierten Schlaggewinn auf nur fünf Löchern. Danach ebbt der gewinnbringende Schwung jedoch wieder ab und nachdem sich am Par 5 der 11 dann das erhoffte Birdie nicht ausgeht und er danach mit einem Dreiputt sogar den zweiten Schlag abgeben muss, bremst er den leichten Vorwärtsdrang endgültig wieder völlig ein.
Schlag auf Schlag nach kurzer Pause
Immerhin erwärmt sich der 14. Schläger kurz danach auf der 14 mit einem gefühlvollen Viermeterputt zum Birdie wieder. Wie erhofft lässt dann mit der 16 auch das letzte Par 5 noch etwas springen, womit er zumindest zum Abschluss mit der 68 (-4) seine klar beste Runde der Woche zu Papier bringt. In der kommenden Woche legt Sepp nun während der Farmers Insurance Open eine einwöchige Turnierpause ein und wird in dieser mit Sicherheit versuchen die Stellschrauben vor der WM Phoenix Open endgültig richtig zu justieren. Danach geht es für Österreichs Nummer 1 ohnehin Schlag auf Schlag, denn nach Arizona stehen gleich zwei Signature Events in Kalifornen auf dem Programm, ehe es für ihn danach rüber an die Ostküste zum Florida-Swing geht.
Den beiden deutschen Vertretern ergeht es in La Quinta nicht besser als Sepp, denn auch Stephan Jäger und Matti Schmid können mit den ultratiefen Scores der Konkurrenz nicht Schritt halten und scheitern ebenfalls am Sprung in den Finaltag. Si Woo Kim (KOR) nimmt nach einer 66 (-6) im La Quinta CC und bei gesamt 22 unter Par die Finalrunde am Stadium Course als Führender in Angriff.