Stretch der vielen Meilen

QATAR MASTERS – VORSCHAU: Matthias Schwab startet im Education City GC von Katar in einen drei Turniere umfassenden Stretch, der ihn vom Nahen Osten über Afrika bis nach Indien führt.

Matthias Schwab benötigte die turnierfreie Woche zuletzt wohl dringend um genügend Kraft für einen richtig anstrengend Turnierstretch im März zu tanken. Aller Voraussicht nach werden wohl gleich drei Hitzeschlachten auf den 25-jährigen Steirer warten, wobei es in Katar wohl von den Temperaturen her noch am angenehmsten sein dürfte.

Der Education City GC ist neu im European Tour Kalender, da bislang immer am Doha GC gespielt wurde. Dennoch hat er an Katar durchaus gute Erinnerungen, denn bei beiden bisherigen Antreten stand er im Wochenende. Im Jahr 2018 machte ihm dabei lediglich eine 74 (+2) am Moving Day einen Strich durch eine ansonsten sehr stabile Leistung, weshalb er sich am Ende mit Rang 61 zufrieden geben musste.

Vergangene Saison lief es bereits von der Platzierung her klar besser, denn ein 31. Platz bescherte ihm immerhin gut 12.000 Euro. Wichtig werden auch in diesem Jahr am neuen Kurs wohl die Abschläge werden um sich Chancen auf Birdies erarbeiten zu können. Auf dem Par 71 Gelände können sich durchaus etliche Möglichkeiten zu roten Einträgen ergeben, allerdings kann der Kurs bei Ungenauigkeiten auch sehr unangenehm werden und verzeiht nicht wirklich sehr viele Fehler.

Kann der Rohrmooser jedoch an seine Formkurve der letzten Turniere anknüpfen, könnte sich in Doha durchaus das erste Topergebnis der neuen Saison ausgehen. Akklimatisiert ist Matthias auf jeden Fall, denn bereits seit letzter Woche weilt er im Wüstenstaat und wird so top vorbereitet das Turnier am Donnerstag ab 09:50 MEZ in Angriff nehmen.

Direkt nach dem Event in Katar geht es für die Nummer 84 der Welt weiter nach Kenia, ehe zum Abschluss des anstrengenden Stretches noch die Hero Indian Open auf ihn warten, wo er bereits zweimal um den Sieg mitspielte.

>> SKY überträgt Live und in HD vom Qatar Masters.