Jetzt beim Golf-Live Musik-Channel
Durchsetzungskraft, Sieger-Gene und auch eine Portion Ellbogenmentalität zeichnen die erfolgreichen Spieler aus: "I am a Player", ist der 12. und zugleich große Schluss-Titel der Golf Swing-Trilogie, wo es um den Unterschied zwischen Siegertypen und bloß guten Spielern geht. Jeder Clubamateur sollte sich dieses Lied vor dem nächsten Match Play-Duell im Club anhören und auch an die Songzeilen denken: "I'll make the putt that makes you bleed! Then I'll buy all the beer you need. So what? - I am a player!"
|
GOLF MUSIC-CHANNEL
|>> MEHR
Liedtext "I am a Player":
Don't find me on the practice green
Trophy room's where I am seen
I need that adrenaline rush
In the silence, a killer's hush
My swing ain't a picture book
But baby, learn to love my hook
I take my shot when it gets hot
Give me everything you got!
I'm a player, in match play fire
I'm a player, winning my desire
I'm a player, look into my eyes
I'm a player, under pressure, I arise
I'll make the putt that makes you bleed
Then I'll buy all the beer you need
So what? - I am a player
Love to putt first, force the issue
Watch your confidence tissue tear
When I'm in trouble, scramblin' free
That's the moment you fear me
The risk-reward, the dizzy ledge
That's my promise, that's my edge
I take my shot when it gets hot
Give me everything you got!
I'm a player, in match play fire
I'm a player, winning my desire
I'm a player, look into my eyes
I'm a player, under pressure, I arise
I'll make the putt that makes you bleed
Then I'll buy all the beer you need
So what? - I am a player
(Rap Break)
Check the scorecard, I'm up again.
You feel the pressure, that's where I begin.
I live for the moment the knees get weak.
That trophy's mine, hear the silence I speak.
So call your shot, go on, take your swing.
But you're playing for second, I own this thing.
It's all for the fun, the fight, the sun!
Every second... 'til I've won!
But when that final putt drops in...
The battle ends, let the fun begin.
I'm a player, in match play fire
I'm a player, winning my desire
I'm a player, look into my eyes
I'm a player, under pressure, I arise
I'll make the putt that makes you bleed
Then I'll buy all the beer you need
So what? - I am a player
Golf Rhythm Series:
Album: "Birdie Putt" (Track 9-12)
Titel: I am a Player
℗ 10914539 Records DK
ISRC:
© [2026] Rancho Cucamonga Records, Alle Rechte vorbehalten
Die Komposition sowie die Musikaufnahme aller Golf-Live Musiktitel unterliegen dem exklusiven Copyright des Musiklabels "RANCHO CUCAMONGA Records". Unauthorisiertes Kopieren, Reproduzieren, Vertrieb, öffentliche Vorführung oder Uploaden auf andere Plattformen ist strikt untersagt. Personen oder Firmen, die unsere Musiktitel ohne Lizenz verwenden, werden wegen Verletzung des Copyrights rechtlich belangt.