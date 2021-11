Solides Saisonfinish

OPEN DE ESPANA – FINAL: Christine Wolf beendet eine solide Saison 2021 mit einem weiteren Mittelfeldplatz beim Tourfinale der LET auf Marbella.

Eine Damensaison mit einem prall gefüllten Turnierkalender ging für Christine Wolf auf Marbella zu Ende. In Los Naranjos hoffte die Tirolerin noch einmal letzte Reserven mobilisieren zu können um mit einem starken Ergebnis über die Ziellinie zu sprinten.

Mit einem Bogey startet sie jedoch alles andere als erhofft in den Schlusstag. Erst nach einem weiteren Schlagverlust findet Wolf am ersten Par 3 mit Birdie langsam zu ihrem Spiel. Auf dem anspruchsvollen Kurs reicht danach eine Par-Serie um Position zu halten, ehe zum Abschluss der 9 ein bitteres Doppelbogey passiert.

Auf den letzten 9 der Saison findet Wolf wieder zu ihrer Stärke, dem sicheren langen Spiel zurück und kann am Par 5 der 14 einen Schlag aufholen. Fehlerfrei turnt sie sich über die gesamten Back 9 und legt stilvoll mit Birdie den Deckel auf das Spieljahr 2021.

Mit der 73 verliert Wolf noch ein paar Ränge und kommt als 36. in die Endwertung, typisch für ihr Golfjahr mit einem Mittelfeldplatz: „Ich habe heute einmal etwas Pech bei einem Bounce gehabt, aber ansonsten echt solide gespielt,“ spricht sie das Doppelbogey an. „Die letzten zwei Tage sind leider nicht mehr viele Putts gefallen. Aber die Saison war ganz ok. Hab am Anfang und in der Mitte ein paar Top 10 gehabt und dann auch viele Cuts gemacht. Mit dem 25. Platz der Jahreswertung kann ich schon zufrieden sein. Sicher gehts immer besser, aber bin dennoch zufrieden.“

Höhepunkte der Saison waren sicher das Erreichen ihres ersten Majorfinales und die beste Karriererunde von 64 Schlägen in Schweden, womit sie das gemischte Feld von European Tour und LET sogar nach dem ersten Tag anführte. Wie im Vorjahr geht sich am Ende ein guter 25. Rang in der Jahreswertung aus. Sarah Schober, die verletzungsbedingt ihre Saison vorzeitig beenden musste, hält mit dem 64. Rang zumindest ihre Tourkarte.

Wechselhaft am windigen Moving Day

3. RUNDE: Wie schon an den Tagen zuvor geht sich auch diesmal wieder am Par 5 der 2 ein schnelles Birdie aus, womit sie ihr Vorhaben zunächst sofort in die Tat umsetzen kann. Allerdings bremst sie sich bei teils heftigem Wind bereits auf der 3 mit dem ersten Bogey ein und da sich danach auch am Par 5 der 5 nur das Bogey ausgeht und sie kurz vor dem Turn auf der 9 noch einen weiteren Fehler einstecken muss, büßt sie zur Halbzeit ihrer dritten Runde sogar etliche Ränge ein.

Nach drei Pars zu Beginn der Backnine findet sie schließlich auf der 13 ihr zweites Birdie, rutscht kurz darauf mit einem weiteren Fehler auf der 15 jedoch abermals auf 2 über Par zurück. Noch einmal wiederholt sich das Gesehene dann auf den letzten Löchern, denn erneut schnappt sie sich am Par 3 der 17 noch ein Birdie, gibt aber auch dieses am abschließenden Par 5 wieder aus der Hand und muss sich so am Moving Day mit der 74 (+2) anfreunden.