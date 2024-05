Kein Weg nach Amerika

Nach Gewinn der Europa-Qualifikation im Vorjahr verpasst Emma Spitz diesmal in der Qualifikation ein Ticket für die US Women’s Open.

Emma Spitz musste nach Anreise aus Korea mit Jetlag und anstrengenden 74 Turnierlöchern beim Amundi German Masters letzte Kraftreserven mobilisieren um auf weiteren 36 Golfbahnen für die US Womens Open zu reüssieren. Der Adrenalinschub vom Superduell mit Lexi Fösterling am Finaltag sollte helfen, und dass am gleichen Kurs gespielt wird, am Seddiner See von Potsdam. Mit Katharina Mühlbauer und Lena Schilowsky versuchen zwei weitere Österreicherinnen ihr Glück. Nur 3 Tickets für das Damen-Major gab es im Feld von 58 Spielerinnen zu verteilen.

Emma Spitz lässt zu Beginn keine Müdigkeit verspüren und eröffnet an der 10 ideal mit Birdie. Als sie am ersten Par 5 nachlegt, ist sie von Beginn an im Rennen um die Top 3 und damit die US Women’s Open Tickets voll dabei. Das 18. Loch kennt Emma seit dem gestrigen Stechen in und auswendig und nützt dies zum nächsten Birdie.

Erst auf den Back 9 kommt nach einem vierten Birdie auch mit dem ersten Bogey etwas Sand ins Getriebe. Die Niederösterreicherin lässt sich davon jedoch nicht irritieren, kann sich auf ihr derzeit bärenstarkes Eisenspiel weiter verlassen und notiert nach drei späten Birdies mit der 66 (-6) die Bestmarke nach der ersten Runde.

Bogey-Dreierpack bringt die Wende

Den kleinen Puffer verspielt Spitz gleich in der Anfangsphase der zweiten Runde, als sich die Strapazen der letzten Woche mit einem Bogey-Triplepack erstmals bemerkbar machen. Birdies auf beiden Par 5 der Front 9 halten sie jedoch weiter voll im Rennen.

Eine längere Gewitterpause am Nachmittag hilft wieder Kräfte und Fokus zu sammeln. Bei der Fortsetzung gelingt das Birdie zum Abschluss der Front 9, womit sie wieder voll auf US Open-Kurs segelt. Auf den letzten 9 bestimmen Kampfgeist und ein heißer Putter das Geschehen, womit sie abwechselnd Birdies und Bogeys notiert.

In der Zwischenzeit setzt aber ein Trio zu tiefen Scores an und pushen die kritische Marke auf 7 unter Par, womit Emma im Finish noch einmal gefordert war mitzuziehen. Die 24-jährige muss jedoch dem Monsterprogramm der letzten Woche Tribut zollen und beendet mit Bogey zur 73 die Qualifikation, mit insgesamt zwei Schlägen zuviel auf der Scorekarte. Nach dem Gewinn der US Open-Qualifikation im Vorjahr und dem erstmaligen Erreichen des Wochenendes bei einer US Open wird sich Spitz heuer voll auf ihre Aufgaben in Europa konzentrieren müssen.

Auch Katharina Mühlbauer (74 und 75, gesamt +5) sowie Lena Schilowsky (77 und 78, gesamt +11) landen im geschlagenen Feld.

Endergebnis US Women’s Open Qualifikation