Alles im Griff

Niklas Regner hat bei der ADT Players Championship an den ersten beiden Spieltagen alles bestens im Griff und startet im Luisita Golf and Country Club aus hervorragender Position in den Moving Day.

Mit der Asian Development Tour Championship auf den Philippinen geht es für Niklas Regner in die heiße Phase um den Aufstieg in die Asian Tour. Der Steirer hatte sich nach seiner Rückenverletzung bereits wieder in Vietnam von seiner besten Seite gezeigt und will nun in Manila voll angreifen. Als 37. im Jahresranking sollte Regner in Luisita G&CC und in Folge bei den letzten 3 Turnieren noch ordentlich Punkte sammeln.

Das gute Gefühl der Vorwoche spielt Niklas dann gleich zu Beginn wieder aus und liegt schon nach vier gespielten Löchern bei 2 unter Par. Selbst ein erster Fehler auf der 7 bremst ihn nicht, sondern heizt sein Spiel gleich weiter an, wie eine perfekte Birdieantwort auf der 8 und eine Eagle auf der 9 untermauern. Auf den Backnine geht er es dann zwar etwas lockerer an, hält Fehler aber konsequent fern und unterschreibt dank zweier weiterer Birdies am Ende sogar die knallrote 66 (-6), womit er sich sogar die erste Verfolgerrolle von Michele Ortolani (ITA) und Waris Manthorn (THA) an der Spitze teilt.

Sehr souverän findet der einzige Österreicher im Feld in den zweiten Spieltag. Zwar verpasst er das erhoffte Par 5 Birdie auf der 12, holt dieses aber direkt danach am Par 3 nach und kommt dank fehlerlosem Spiel so immerhin im zartrosa Bereich zum Turn. Kaum auf den Frontnine angekommen baut er sein Score dann weiter aus, ehe ihn eine kleine Schwächephase mit gleich zwei Bogeys wieder auf Level Par abrutschen lässt. Das lockt den Steirer aber regelrecht aus der Reserve, denn sofort kontert er mit zwei weiteren Birdies und bringt so am Ende die 70 (-2) in trockene Tücher, die ihn auch weiterhin im Spitzenfeld hält.

„Die Ausgangslage ist durchaus gut mit nur drei Schlägen Rückstand auf die beiden Führenden. Es war sehr solide an den ersten Tagen. Das lange Spiel war extrem gut, auch der Putter vor allem am Donnerstag einigermaßen mit dabei gewesen. Leider war er heute ziemlich kalt, daher auch nur die -2. Bin ziemlich happy mit meinem Spiel. Keine wilden Fehler, die Bogeys die waren wären auch vermeidbar gewesen. Ich freu mich schon aufs Wochenende und werde alles daran setzen das Gaspedal voll durchzutreten“, hat Niklas den Fokus schon voll auf den Moving Day gerichtet.

Leaderboard ADT Players Championship