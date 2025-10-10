Gelungenes Comeback

Niklas Regner verpasst beim Vietnam Masters im Royal Long An Golf & Country Club nur knapp ein Top 10 Ergebnis und feiert so ein gelungenes Comeback nach der Verletzungspause.

Nach wochenlanger verletzungsbedingter Pause kehrt Niklas Regner auf die Asian Development Tour zurück. Das Vietnam Masters ist das letzte Turnier vor der Tour Championship und somit der Start im Royal Long An Golf & Country Club ein entscheidender Formtest vor den anstehenden Entscheidungen. Der Liezener musste ja die Tourschool der DP World Tour auslassen, bleibt damit auch ohne Spielrecht auf der Hotelplanner Tour und wird sich daher voll darauf konzentrieren, den Aufstieg in die Asian Tour zu schaffen.

Mit später Startzeit, aber bei weiterhin guten Bedingungen gönnt sich Regner 12 Löcher Anlaufzeit bei jeweils drei Birdies und Bogeys. Im letzten Drittel läuft der Liezener noch heiß und sichert sich vier weitere Erfolgserlebnisse um am Ende mit 69 Schlägen (-3) eine gute Basis in den Top 20 für die weiteren Spieltage zu legen.

Am Donnerstag darf sich Niklas schon früh am Par 5 der 11 über ein erstes Birdie freuen und legt rasch auf der 13 weiter nach. Da er die gesamten Backnine über fehlerlos bleibt, biegt er so immerhin klar unter Par auf die vordere Platzhälfte ab. Rasch geht sich dort auf der 2 dann das nächste Erfolgserlebnis aus, ehe er am Par 3 der 7 schließlich einen ersten Schlagverlust nicht mehr verhindern kann. Stilecht beendet er den zweiten Spieltag dann aber auf der 9 mit noch einem vierten Birdie, unterschreibt so erneut die 69 (-3) und bringt sich damit vor dem Finaltag als 22. in eine durchaus ansprechende Ausgangslage.

Starker Finaltag

Nur kurz benötigt der Steirer am finalen Freitag eine kleine Anlaufzeit, ehe er ab der 4 so richtig ins Rollen kommt. Gleich drei Birdies auf nur vier Löchern pushen ihn rasch in die richtige Richtung und rücken auch die Top 10 wieder schärfer in den Fokus. Nachdem dann nach dem Turn gleich die nächsten beiden roten Einträge auf die Scorecard wandern, bastelt er an einer richtig starken letzten Runde, allerdings muss er in Folge auch zwei Bogeys notieren.

Gelungen beendet er das Turnier dann aber am Par 5 der 18 mit noch einem Birdie, unterschreibt mit der 68 (-4) so sogar seine beste Runde der Woche und feiert damit endgültig ein gelungenes Comeback nach der kurzen Verletzungspause. Dank des sehenswerten Abschneidens mit Rang 16 tritt er auch mit reichlich Selbstvertrauen die Weiterreise zum nächsten Event auf den Philippinen an. Sarut Vongchaisit (THA) triumphiert bei gesamt 18 unter Par.

Leaderboard Vietnam Masters