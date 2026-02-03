Das OWGR-Board hat entschieden, dass LIV Golf ab der Saison 2026 Weltranglistenpunkte erhält, jedoch in abgeschwächter Form da es nach wie vor "eine Reihe von Bereichen gibt, in denen LIV die vom OWGR festgelegten Kriterien nicht erfüllt".
Das Leitungsgremium der Official World Golf Ranking (OWGR) hat am 3. Februar 2026 seine Entscheidung über den Antrag von LIV Golf bekannt gegeben.
Nach einem umfassenden und gemeinschaftlichen Prozess und in dem Bestreben, der sich verändernden Landschaft im professionellen Herrengolf Rechnung zu tragen, hat das OWGR-Board die Entscheidung getroffen, für LIV Golf Events der Saison 2026 Weltranglistenpunkte zu vergeben. Ranglistenpunkte werden an die Top-10-Platzierten der LIV-Einzel-Zählspiel-Events (Stroke Play) vergeben. Damit wird anerkannt, dass es eine Reihe von Bereichen gibt, in denen LIV die vom OWGR festgelegten Kriterien nicht erfüllt.
LIV-Events werden basierend auf der OWGR-Standardklassifizierung für "Turniere mit kleinem Teilnehmerfeld" (Small Field Tournaments) bewertet, wobei ein zusätzlicher „virtueller Cut“ angewendet wird, um Punkte an Spieler zu vergeben, die unter den ersten 10 landen. Spieler, die schlechter als Platz 10 abschneiden, erhalten keine OWGR-Punkte, und diese Punkte werden auch nicht an die Spieler auf den Plätzen 1 bis 10 umverteilt.