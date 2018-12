Live-PK mit Schwab

Matthias Schwab gibt am Montag, 3.12. ab 14:30 Uhr eine Pressekonferenz, die live im ORF übertragen wird.

Der letzte Turnier-Putt seines Superjahrs 2018 auf Mauritius ist gefallen, und bevor sich Matthias Schwab für einen Monat in den Winterurlaub verabschiedet, fasst er in einer Pressekonferenz das Erlebte zusammen. Zudem wird er einen Ausblick auf die Turnierplanung 2019 geben. Golf-Live.at bringt mit Beginn der Übertragung am 3.12. um 14:30 Uhr den Live-Streaming Link zu ORF Sport Plus.

Bereits vorab gibt der Schladminger Golf-Live.at einen Ausblick auf seine Planung für 2019: Am Dreikönigstag wird er bereits nach Abu Dhabi reisen um sich 10 Tage lang mit Trainingseinheiten bestmöglich auf das Rolex Series Event im Abu Dhabi GC vorzubereiten.

In seiner zweiten European Tour Saison wird er sich vor allem auf die großen Events konzentrieren, das ermöglicht die neue Kategorie 10 problemlos, die ihm alle European Tour-Turniere abgesehen von den Majors und WGCs öffnet. Nach dem Desert Swing, der im kommenden Jahr mit gleich 5 Turnieren im Januar und Februar ansteht, erhofft sich Matthias ein weiteres Highlíght: sein Management bemüht sich um eine Einladung zum Arnold Palmer Invitational Anfang März in Bay Hill, wo er bereits als Amateur startete.

Da er nach einem vollen Jahr auf Europas höchster Spielklasse nun auch so gut wie alle Plätze kennt, wird auch mit Sicherheit die Selektion der Turnierstarts etwas leichter fallen.