Spitzenreiter in Nordirland

Markus Brier glänzt bei den NI Legends Open an den ersten Spieltagen mit Runden von 65 (-7) und 69 (-3) Schlägen und startet in Galgorm Castle als Spitzenreiter in den Finaltag.

Mit guten Mittelfeldplatzierungen sammelte Markus Brier zuletzt auf den britischen Inseln fleißig Punkte und Preisgeld. Ein letztes Mal darf Österreichs Beitrag zu den europäischen Golflegends heuer noch in Nordirland aufteen. Gespielt wird in Galgorm Castle bei Ballymena, wo bereits die Challenge Tour viele Jahre lang gastierte. Mit Ian Woosnam, Peter Baker, Roger Champman oder Stephen Dodd matcht sich Maudi erneut vor allem mit den britischen Altmeistern.

Nach zwei anfänglichen Pars, biegt der einzige Österreicher im Feld bereits am Par 5 der 3 auf die richtige Spur ab und da er am Par 4 der 8 sogar spektakulär den Adler landen lässt, spielt er sich bereits bis ins Spitzenfeld nach vor. Genug hat der erste heimische European Tour Champion damit aber noch nicht, denn am Par 5 der 9 segelt gleich der nächste Eagle auf die Scorecard, womit er sich bereits in erster Verfolgerrolle positioniert.

Kaum auf den zweiten Neun angekommen, lässt er dann auch vom Par 5 der 10 ein kleines Vögelchen zwitschern und stürmt so endgültig erstmals bis an die Spitze nach vor. Auch weiterhin präsentiert sich der 57-jährige von seiner allerbesten Seite, hält Fehler konsequent fern und holt sich auf der 16 noch ein weiteres Birdie ab. Derart stark unterschreibt er am Ende sogar die makellose 65 (-7) und startet so mit nur einem Schlag Rückstand auf Scott Hend (AUS) in den Freitag.

Bärenstarke Frontnine

Nach der fehlerlosen Performance am Freitag, erwischt es Markus Brier dann am Samstag gleich am Par 5 der 10 mit einem anfänglichen Bogey und da sich auch am Par 3 der 12 nur eine 4 ausgeht, legt er einen alles andere als prickelnden Start in die 2. Runde hin. Nach und nach kann er sein Spiel dann zar stabilisieren und findet schließlich auf der 17 auch das erste Birdie, mit weiterem Par 5 Bogey noch vor dem Turn, biegt er aber sogar nur bei 2 über Par zur 1 ab.

Auf den ersten Löchern der Frontnine fängt sich der ehemalige Austrian Open Champion dann aber wieder, bringt sichtlich Stabilität ins Spiel und setzt von der 3 weg zu einem sehenswerten Sprint an. Mit gleich drei Birdies in Folge pusht er sich rasch zurück in den roten Bereich und zieht nach weiterem Erfolgserlebnis am Par 3 der 7 sogar bis an die Spitze des Feldes. Zum Drüberstreuen garniert er die bärenstarken Frontnine dann am Par 5 der 9 mit noch einem abschließenden Schlaggewinn und startet so nach der 69 (-3) und bei gesamt 10 unter Par sogar als Leader in den Finaltag.

Leaderboard NI Legends Open