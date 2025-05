Die wichtigsten Golf Turniere in 2025

Die erste Hälfte des Jahres ist bereits verstrichen und die Golf-Turniere sind im vollen Gange. Doch auch für die zweite Hälfte des Jahres können Sportfans sich auf zahlreiche große und wichtige Turniere freuen. Wir haben uns die größten Events angeschaut und haben Ihnen diese hier kurz zusammengefasst:

Ryder Cup

Der Ryder Cup ist ein spannendes Turnier, welches zwar nicht zu den Majors gehört, aber dennoch weltweit viel verfolgt wird. Hier treten Team USA und Team Europa gegeneinander an und messen sich an drei Tagen zwischen dem 26. und 28. August in den USA.

Das Turnier findet nur alle 2 Jahre statt und im Jahr 2023 konnte Team Europa den Titel für sich entscheiden. Aktuell wird Team USA jedoch als Favorit gehandelt, wie man sehen kann, wenn man sich Expertenstimmen und die Quoten von Glücksspielanbietern anschaut. Anders als in einem Echtgeld Casino , handelt es sich beim Golf aber nicht um reines Glück, weshalb den Expertenmeinungen viel beigemessen und von einem Sieg der USA ausgegangen wird.

Bevor es das Team Europa gab, trat die USA gegen Großbritannien an, jedoch war es oft eine klare Angelegenheit und die USA gewann am laufenden Band. Seit dem Zusammenschluss zu einem europäischen Team läuft es etwas ausgeglichener ab, wobei Europa die Nase etwas vorn hat.

Major-Turniere der Herren

Zwei von vier Majors der Herren wurden bereits gespielt. Während Rory Mcllroy das US Masters gewann, konnte Scottie Scheffler die PGA Championship 2025 für sich entscheiden. Bei den beiden noch ausstehenden Turnieren handelt es sich um folgende:

♦ US Open – Pennsylvania, USA – 12. – 15. Juni

♦ British Open – Portrush, Nordirland – 17. – 20. Juli

Bei der Britisch Open handelt es sich zudem um das älteste Golf-Turnier der Welt, welches das letzte Major Turnier des Jahres für die Herren darstellt. Somit gibt es hier einen schönen Abschluss.

Schaut man hier ebenfalls auf die Meinungen der Experten, gilt Scottie Scheffler als Favorit auf den Sieg, dicht gefolgt von Rory Mcllroy. Es scheint also, als würde das Jahr 2025 als Zweikampf zwischen den beiden bisherigen Siegern ausgetragen werden.

Major-Turniere der Damen

Auch bei den Damen stehen noch große Turniere an. Folgende Events gehören zu den Highlights:

♦ KPMG PGA Championship – Frisco, Texas – 19. – 22. Juni

♦ Evian Championship – Evian-Les-Bains, Frankreich – 10. – 13. Juli

♦ AIG Women’s Open – Porthcawl, Wales – 31. Juli – 03. August

Die Women’s PGA Championship ist das traditionsreichste Major der LPGA und wird seit 1955 ausgetragen. Austragungsort ist in diesem Jahr der anspruchsvolle PGA Frisco Course, der den Spielerinnen alles abverlangen dürfte.

Das Evian Championship in Frankreich begeistert durch seine Kulisse am Genfersee. Dieses Turnier gehört es zu den anspruchsvollsten Events der Tour. Den Abschluss bildet die AIG Women’s Open. Das Turnier wird in Porthcawl gespielt, wo Wind und Wellengang zu echten Prüfsteinen werden können.

Top-Favoritinnen für die verbleibenden Majors sind aktuell die Weltranglistenerste Nelly Korda, die in diesem Jahr bereits mehrere Titel gewinnen konnte, sowie die Südkoreanerin Jin Young Ko, die mit Konstanz und starker Technik überzeugt. Auch die Thailänderin Atthaya Thitikul wird immer wieder als Geheimfavoritin gehandelt.

Die Rekordgewinner der Majors auf einen Blick

Werfen wir nun einen Blick auf die Rekordsieger der Major Turniere, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer den Sport aktuell dominiert. Ein Blick auf die erfolgreichsten Akteure zeigt, wer die größten Fußspuren im Golfsport hinterlassen hat. Zunächst der Übersicht der Herren:

Spieler

Majorsiege

Bekannte Titel

Jack Nicklaus

18

6× Masters, 5× PGA, 4× US Open

Tiger Woods

15

5× Masters, 4× PGA, 3× US Open

Walter Hagen

11

Vor allem PGA Championship

Ben Hogan

9

Alle vier Majors gewonnen

Gary Player

9

Einer der wenigen Grand Slam Sieger

Und nun die Übersicht der Damen:

Spielerin

Majorsiege

Bekannte Titel

Patty Berg

15

Erste große Dominatorin

Mickey Wright

13

Große Zeit in den 1960ern

Louise Suggs

11

LPGA-Mitbegründerin

Annika Sörenstam

10

Dominanz in den 2000er-Jahren

Inbee Park

7

Moderne Grand-Slam-Siegerin