Golf ist auch ein Sport für Networker

Golf ist nicht nur ein Sport, sondern auch ein Lebensstil, der Ausgleich zu den täglichen Herausforderungen in Beruf und Familie bietet. Doch für manche Spieler ist er daneben auch zu einem wichtigen Teil ihres beruflichen Erfolges geworden. Schließlich gelten der Golfplatz und das Spielen als ideal, um neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen. Das gibt Networkern die Chance, ihr Netzwerk zu erweitern und für ihren Beruf zu nutzen. Egal ob Manager, Unternehmer, oder Selbstständige – sie alle nutzen die Möglichkeiten, die ihnen das Golfspielen bietet. Immerhin kennen sie die besondere Atmosphäre, die ein Spiel unter Freunden und Bekannten ausmacht. Hier kann man sich in lockerer Stimmung über Erfolge und berufliche Ziele unterhalten und so mögliche Gemeinsamkeiten entdecken. Doch was macht den Reiz des Networkens am Golfplatz eigentlich aus?

Ins Gespräch kommen

Der Ablauf einer Golfrunde erklärte den Erfolg des Networkens beinahe von selbst. Sie dauert mehrere Stunden, dabei wechseln sich Spiel- und Ruhephasen ab. Das gibt Gelegenheit zu Gesprächen, die sich schnell um unterschiedliche Themen drehen. Diese umfassen nicht nur das Golfen, sondern auch Themen abseits des Sports, und hier kommt das Business meist schnell zur Sprache. In diesem Wechselspiel aus Bewegung, Konzentration und Unterhaltungen können sich die Spieler entspannt austauschen.

Sport schafft Vertrauen

Golf erweist sich oft als Spiegel der Geschäftswelt. Höhen und Tiefen wechseln sich ab, Unterstützung und Ermutigung führen zu erfolgreichen Comebacks. Das gemeinsame Erleben dieser Phasen schafft Vertrauen unter den Spielern. Gleichzeitig erleben sie ihre Partner in Stresssituationen. Diese Erfahrung schafft Nähe und Vertrauen. Beides sind jedoch auch Grundlagen für erfolgreiche geschäftliche Beziehungen. Kein Wunder also, dass sich Golfpartner auch im Business vertrauen und ihre Beziehungen vertiefen. Anders als bei oberflächlichen gesellschaftlichen Events bietet das Golfen ein authentisches Umfeld. Hier treffen echte Menschen aufeinander und feiern durch den Einsatz von Geduld, Gelassenheit, Ehrgeiz und Fairness Erfolge im Sport. Diese Eigenschaften führen auch in der Geschäftswelt zum Ziel. Wer am Platz gut miteinander harmoniert, kann besser einschätzen, ob sich sein Partner auch für die Zusammenarbeit im Geschäftsleben eignet.

Golf erfordert Charakter

Nicht umsonst gilt Golf als Spiegel der Persönlichkeit. Ein Sprichwort lautet nicht umsonst: „Auf dem Platz zeigt sich der wahre Charakter.“ Wer fair agiert, wird dies auch im Beruf tun. Wer ständig nach Ausreden sucht oder in Stresssituationen ungeduldig wird, wird sich auch im Geschäftsleben als unzuverlässiger Partner erweisen. Golf zeigt also deutlich die Persönlichkeitsmerkmale auf. Konzentration, der Umgang mit konstruktiver Kritik und Freundlichkeit sind gefragt, wenn man sein Spiel zum Abschluss bringen möchte. So wird das Spiel zu einer Art Bewerbungsgespräch.

Exklusivität und Zugang zu Entscheidungsträgern

Zu diesem hat allerdings nicht jeder Zugang. Zwar wurde Golf in den vergangenen Jahren immer mehr zum Breitensport, doch viele Golfklubs pflegen nach wie vor eine exklusive Atmosphäre. Das erhöht die Chance, beruflich erfolgreiche Menschen zu treffen, die über interessante Kontakte verfügen. Golf hat selbst in der Spielindustrie Einzug gehalten. Dort gilt die PGA als einer der größten Hits im breiten Angebot von Sport-Games. Von dort fand Golf auch seinen Weg auf die Spielautomaten. Bei den Online Casino Spielautomaten im Vergleich zeigt sich, dass der Sport selbst dort für Spannung und Unterhaltung sorgen kann. Dies gilt sinngemäß auch für Sportwetten, wo die großen Turniere einen festen Platz im Angebot der Betreiber gefunden haben. Doch im jeweiligen Sportklub gilt oft immer noch ein elitäres Denken. Kein Wunder also, dass gerade Entscheidungsträger diese Zusammentreffen am Platz schätzen und neben der Geselligkeit auch ihr berufliches Weiterkommen fördern. Wer Zugang zu dieser Ebene findet, dem eröffnen sich neue Chancen.

Donald Trump verbindet beides gekonnt

Der aktuelle Meister in der Disziplin des Networkens ist zweifellos der amtierende US-Präsident Donald Trump. Er gilt nicht nur als passionierter Spieler, sondern errichtet und betreibt auch zahlreiche Klubs in aller Welt. So soll sein Unternehmen Trump Golf mittlerweile 12 Plätze in den USA und 5 außerhalb des Landes errichtet haben. Seine Gegner werfen ihm gerne vor, dass er mehr Zeit am Platz als im Weißen Haus verbringen würde, doch Trump verbindet beides gekonnt. So traf er zuletzt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach einem Spiel auf seinem Golfplatz in Schottland zu Verhandlungen. Damit verlieh er dem Begriff „Golf-Diplomatie“ neues Gewicht.

Entspannung fördert das Denken und Handeln

Dabei kann Golf seine ganze entspannende Wirkung entfalten. Wer stundenlang in der Natur unterwegs ist, vergisst seinen Stress und findet wieder Ruhe. So wird man automatisch offener für neue Ideen und Gespräche. Hier stören weder Termindruck noch die starren Strukturen von geschäftlichen Meetings, um die Ideen sprießen zu lassen.

Die Werte am Golfplatz, wie Etikette, Respekt, Fair Play und Ehrlichkeit, unterstützen diesen Prozess. Diese Parallelen zur Geschäftswelt machen Golf zu wertvoll für das Networken. Die Spieler begegnen sich auf Augenhöhe, teilen gemeinsame Werte und schaffen so die Basis für eine berufliche Zusammenarbeit. Golf ist also sehr viel mehr als nur ein Sport. Er ist ein soziales Erlebnis, das Menschen verbindet, Kontakte knüpft und Zusammenarbeit ermöglicht. Deshalb nehmen viele Geschäfte ihren Anfang am Golfplatz, wo Vertrauen und Beziehungen im Mittelpunkt des Spiels stehen.

Quelle: Pixabay.com