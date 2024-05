Kann McIlroy in Valhalla Ruhm erlangen?

Die PGA Championship ist die zweite große Meisterschaft in 2024, und sie kehrt in den Valhalla Golf Club in Kentucky , USA, zurück. Mach es dir also bequem und nimm ein erfrischendes Getränk, denn die PGA Championship hat begonnen. Der Valhalla Golf Club wurde 1986 eröffnet, und die Championships wurden bereits dreimal auf diesem Golfplatz veranstaltet: 1996, 2000 und 2014. Vor 10 Jahren hat also Mcllroy die Championship hier zuletzt gewonnen.

Eine kurze Übersicht der PGA Championship 2024

Die PGA Championship zieht ein Staraufgebot an Golfspielern an, die alle um die Wanamaker Trophy spielen. Das Feld ist mit erfahrenen Meistern und aufstrebenden Stars besetzt und verspricht einen unvorhersehbaren und spannenden Wettbewerb.

Die Liste umfasst sowohl erfahrene als auch jüngere Spieler des modernen Golfs. Der Spanier Jon Rahm, die weltweite Nummer eins, ist mit mehrere Turniersiegen in dieser Saison in ausgezeichneter Form. Natürlich ist auch der vierfacher Meister Rory McIlroy dabei, der eine gute Leistung in Valhalla gezeigt hat. Scottie Scheffler ist ebenso ein starker Kandidat für die Masters Championship 2022. Collin Morikawa ist bekannt für sein präzises Spiel und seine zwei Majors. Jordan Spieth, Brooks Koepka, Xander Schauffele und Justin Thomas darf man natürlich nicht vergessen. Brooks Koepka hat zahlreiche Majors gewonnen, und trotz seiner Probleme mit Verletzugnen in den letzten Paar Saisonen hat Koepka die Tendenz, bei großen Meisterschaften auf hohem Niveau zu spielen. Die Fans können sich auf einem anspruchsvollen Platz wie Valhalla auf einen spannenden Wettkampf mit fantastischen Leistungen freuen!

Großes Comeback von Rory McIlroy?

Talent, Widerstandsfähigkeit und Hingabe sind nur einige der Eigenschaften, die man Rory McIlroy zuschreiben kann. Die große Frage ist: Wird es ihm nach einem Jahrzehnt gelingen, sein drittes Turnier und seine erste Major-Meisterschaft zu gewinnen?

Rorys großer Durchbruch im Amateurgolf gelang ihm im Alter von 16 Jahren, als er als jüngster Spieler die West of Ireland Championship und die Irish Close Championship gewann. Kurz darauf wurde er 2007 Profi und hinterließ auf der European Tour einen bemerkenswerten Eindruck. Die ganze Mühe sollte ihm 2011 zum Sieg verhelfen, als er bei den US Open mit 16 Schlägen unter Par seine erste große Meisterschaft gewann.

Es folgten eine Reihe von Erfolgen wie die Siege bei der PGA Championship 2012, der Open Championship und der PGA Championship 2014. Mit seinem kraftvollen Schwung und seinem feinen Gefühl hat er seinen Platz in der Weltelite des Golfsports gefunden. Die Saison 2019 war für ihn besonders bemerkenswert. Dank dieser Konsistenz und Leistung gewann er zum dritten Mal die Auszeichnung „Spieler des Jahres“.

Allerdings hatte er auch mit Schwankungen und Herausforderungen beim Abschluss großer Meisterschaften zu kämpfen. Nach 2019 führten zu hohe Erwartungen und ein harter Wettbewerb zu Misserfolgen und schlechteren Plätzen bei wichtigen Turnieren. Die Herausforderung, Spitzenleistungen aufrechtzuerhalten, und das wache Auge der Fans und Medien trugen ebenfalls zu diesem mageren Erfolg bei.

Was können wir also von ihm bei der PGA Championship 2024 erwarten? In der Anfangsphase landete McIlroy bei den Off-Tee-Schlägen außerhalb der Top 100 und machte einen unglaublichen Schlag aus 150,87 Metern, während er den Pin traf und den 6-Footer für ein Birdie schaffte.

Für alle Golffans ist dies ein Ereignis, das sie auf keinen Fall verpassen sollten. Es wird spannend sein zu sehen, wie McLlroy einen weiteren Sieg anstrebt, vor allem, wenn man berücksichtigt, wie erfolgreich er in der Vergangenheit war. Viele Fans und Wettende verfolgen das Geschehen mit großer Aufmerksamkeit.