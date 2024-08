Top Casino-Berufe und ihre Aufgaben

Es kann vermutlich nichts aufregenderes geben, als in einem Casino zu arbeiten oder zumindest seine berufliche Laufbahn auf Online Casinos umzustellen. Eines sollte man bei der Berufswahl im Auge behalten: Ein Casino wird immer überleben.

Sicherlich durchlaufen auch Casinos finanzielle Schwierigkeiten, wenn die Wirtschaft im Keller ist. Doch auch wenn Spieler nicht mehr so viel Geld für ihre Leidenschaft übrig haben, werden sie insbesondere in solchen Phasen ein Casino aufsuchen. Online Casinos bilden hierbei keine Ausnahme, wenn sie regelmäßig mit einer Aktion wie beispielsweise einem GGBet Promo Code locken können. Entsprechend sind die Karriereaussichten im Vergleich zu anderen Branchen ziemlich krisensicher. Schauen wir uns, was die Branche generell an Arbeitsplätzen bieten kann.

Gaming Manager

Gehalt 60.000 € / Jahr Offline ✔️ Online ✔️

Ein Gaming Manager kann sowohl online in einem Casino arbeiten als auch in einem landbasierten Casino, da seine Aufgaben in beiden Bereichen dieselben sind:

♦ Integration rechtlicher sowie betrieblicher Richtlinien

♦ Leitung des alltäglichen Betriebs

♦ Überwachung einzelner Spielbereiche oder des gesamten Spieleangebots

♦ Sicherstellung der Einhaltung rechtlicher Vorschriften

Unter Gaming Manager hat man sich vermutlich auf den ersten Blick ein wenig etwas anderes vorgestellt, wie beispielsweise er vielleicht auch für die Auswahl der Spiele zuständig sein kann. Sicherlich kann dies eine weitere seiner Aufgaben sein.

Kartengeber

Gehalt 50.000 € / Jahr Offline ✔️ Online ✔️

Kartengeber können sowohl online als auch offline in einem landbasierten Casino arbeiten, da Online Casinos vermehrt Live-Spiele anbieten, die einen echten Kartengeber benötigen. Ihre Aufgaben können sehr unterhaltsam sein, doch muss man für diesen Beruf zu einem extrovertierten Charakter neigen:

♦ Mischen und Austeilen von Karten

♦ Spiel gegen Spieler im Auftrag des Casinos

♦ Überwachung von Spieltischen hinsichtlich betrügerischen Spiel

♦ Kommunikation mit anderen Mitarbeitern für reibungslosen Ablauf

Ein Kartengeber gelangt in den Genuss, in einem Casino quasi kostenfrei zu spielen. Er spielt im Auftrag des Casinos – also für das Casino – gegen Spieler, wie beispielsweise Poker und Blackjack. Da er direkt am Spieltisch arbeitet, ist es auch seine Aufgabe zu beobachten, ob jemand versucht zu schummeln. Sowohl in diesem Fall als auch im Fall eines großen Gewinns muss er sich adäquat mit anderen Mitarbeitern verständigen können.

Um Kartengeber zu werden, muss man eine spezielle Ausbildung durchlaufen. Sie dauert in der Regel nicht lange an, vorteilhaft sind gewisse Vorkenntnisse verschiedener Spiele. In der Regel werden Kartengeber von Casinos selbst ausgebildet. Der Einstieg gestaltet sich ziemlich leicht, ganz gleich, welchen Beruf man andernfalls in seinem Leben ausgeübt hat.

Chef

Gehalt 60.000 € / Jahr Offline ✔️ Online

Jedes landbasierte Casino verfügt über mindestens ein Restaurant, welches Spielern eine wohlverdiente Pause mit einer kleinen Stärkung bietet. Mit seinem gastronomischen Angebot warten Casinos mittlerweile mit Superlativen auf, sodass ihre Restaurants stets von Kritikern bestens bewertet werden. Immerhin müssen auch High Roller kulinarisch in einem Casino auf ihre Kosten kommen. Sie erwarten eine ausgezeichnete Küche.

Selbstredend kann man als Küchenchef ausschließlich in landbasierten Casinos arbeiten. In Online Casinos müssen sich Spieler selbst versorgen. Es wäre natürlich eine Idee, ein Online Casino mit einem ausgezeichneten Lieferservice kooperieren zu lassen.

Buchhalter

Gehalt 45.000 € / Jahr Offline ✔️ Online ✔️

Jedes Unternehmen benötigt einen Buchhalter, der sich um sämtliche finanziellen Aspekte eines Casinos kümmert:

♦ Buchführung über Umsatz und Ausgaben

♦ Erstellung von Einkommensnachweisen

♦ Budgetsicherung

♦ Rechnungen schreiben

♦ Steuern einreichen

Glücklicherweise kann auch dieser Beruf in beiden Casino-Sparten ausgeübt werden. Ohne einen Buchhalter kann weder ein landbasiertes Casino noch ein Online Casino funktionieren. Sie müssen auch darauf achten, dass sämtliche Geldeingänge und -ausgänge in Übereinstimmung mit rechtlichen Vorschriften des Finanzamts verzeichnet werden. Im Idealfall kümmern sie sich ebenfalls um die Jahresabrechnung, sodass sie diese direkt beim Finanzamt einreichen. Dafür bräuchten sie allerdings ausführliche Kenntnisse im Steuerwesen.

Sicherheitsmanager

Gehalt 65.000 € / Jahr Offline ✔️ Online ✔️

Ein Mitarbeiter für die Sicherheit sieht sich offline sowie online sehr ähnlichen Herausforderungen gegenüber.

In einem landbasierten Casino sind dies seine Aufgaben:

♦ Sicherung des Casino Gebäudes

♦ Patrouille durch das Gebäude zur Überwachung von Spielern und Mitarbeitern

♦ Kontrolle der Kameraüberwachung

♦ Entfernen auffälliger Spieler

♦ Einstellen weiterer Sicherheitsmitarbeiter

♦ Integration von Sicherheitstechnologie

In einem Online Casino sind die Aufgaben etwas anders gelagert:

♦ Know-how in der Cybersecurity

♦ Implementierung von Sicherheitssoftware und Tools

♦ Einstellen ergänzendem IT-Personals für Sicherheit

♦ Überwachung der Sicherheitssysteme

Als Sicherheitsmanager in einem landbasierten Casino sollte man bereits beruflich in diese Laufbahn eingeschlagen haben. Online hingegen ist eine Ausbildung im IT-Bereich mit Schwerpunkt auf Cybersicherheit zwingend notwendig.

Es gibt noch viel mehr

In landbasierten Casinos gibt es zusätzlich noch Kassierer, die Geld am Eingang gegen Chips eintauschen sowie Gewinne auszahlen. Die Kellner sollte man ebenfalls nicht vergessen, die Spieler mit Erfrischungen versorgen.

Außerdem ist sowohl in landbasierten Casinos als auch Online Casinos ein Key Account Manager benötigt, der sich um den Kundenstamm einschließlich VIP-Programmen und Bonusaktionen kümmert.

Illustration erstellt mit KI