ÖSTERREICHISCHE PRO-RANGLISTE 2026
UPDATE: 14.2.2026
|
HERREN-RANKING 2026 *
|
RANG
|
NAME
|
PGA/DPWT
|
HT/AT
|
ALPS
|
PGT
|
AUT
|
GESAMT
|
1
|STRAKA
|
122.720,00
|
122.720,00
|
2
|WIESBERGER
|
42.786,65
|
42.786,65
|
3
|REGNER
|
2,187.50
|
2,187.50
|
4
|NEMECZ
|
1.525,75
|
1.525,75
UPDATE: 14.2.2026
|
DAMEN-RANKING 2026
|
RANG
|
SPIELERIN
|
LPGA/LET
|
LETAS
|
KALPG
|
AUT
|
GESAMT
|
1
|SPITZ
|64,636.24
|
64,636.24
Offizielle Preisgelder nur von Turnieren, die Punkte für die Weltrangliste vergeben, plus Nationale ÖGV-Topevents. Ohne Bonusgelder.
* Austrian Order of Merit erstellt in Zusammenarbeit mit PGA of Austria. Golf-Live präsentiert das Österreich Ranking der Profigolfer und Proetten 2026, wöchentlich aktualisiert.