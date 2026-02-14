AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2026

ÖSTERREICHISCHE PRO-RANGLISTE 2026

UPDATE: 14.2.2026

HERREN-RANKING 2026 *
RANG
NAME
PGA/DPWT
HT/AT
ALPS
PGT
AUT
GESAMT
1
 STRAKA
122.720,00
122.720,00
2
 WIESBERGER
42.786,65
42.786,65
3
 REGNER
2,187.50
2,187.50
4
 NEMECZ
1.525,75
1.525,75


UPDATE: 14.2.2026

DAMEN-RANKING 2026
RANG
SPIELERIN
LPGA/LET
LETAS
KALPG
AUT
GESAMT
1
 SPITZ 64,636.24
64,636.24

Offizielle Preisgelder nur von Turnieren, die Punkte für die Weltrangliste vergeben, plus Nationale ÖGV-Topevents. Ohne Bonusgelder.

* Austrian Order of Merit erstellt in Zusammenarbeit mit PGA of Austria. Golf-Live präsentiert das Österreich Ranking der Profigolfer und Proetten 2026, wöchentlich aktualisiert.

Nach oben scrollen