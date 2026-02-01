Hotelplanner Tour Ranking 2026

Das Road to Mallorca der Hotelplanner Tour 2026

Ranking nach Turnier: SDC OPEN

HOTELPLANNER TOUR 2026
RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 VILJOEN, MJ 1 320,00
2 GERMISHUYS, Deon 1 220,00
3 GIBOUDOT, Maxence 1 130,00
4 DE BRUYN, Jannik 1 65,33
4 FARR, Callum 1 65,33
4 VAN VELZEN, Ryan 1 65,33
7 KIMSEY, Nathan 1 42,50
8 VORSTER, Martin 1 36,00
8 WILLIAMS, Robin 1 36,00
8 QUESNE, Julien 1 36,00
8 EDÉN, Tobias 1 36,00
12 BARKER, Kyle 1 25,16
12 SKOGEN, Baard 1 25,16
12 ERICKSON, Dan 1 25,16
15 ERENO, Pablo 1 18,80
15 WALTERS, Justin 1 18,80
15 WARREN, Marc 1 18,80
15 LONG, Hurly 1 18,80
15 KLEU, Ronan 1 18,80
20 HAWKSBY, Jack 1 17,00
20 SCALISE, Lorenzo 1 17,00
20 SORDET, Clément 1 17,00
23 BESARD, Matthis 1 15,80
23 ENOCH, Rhys 1 15,80
25 QUAYLE, Anthony 1 15,60
25 RODRIGUES, Daniel 1 15,60
27 KENNEDY, Max 1 14,20
27 RAMA, Nikhil 1 14,20
27 SALE, Julien 1 14,20
27 VACARISAS, Lucas 1 14,20
31 HALVORSEN, Andreas 1 13,60
32 GOFF, Alex 1 11,00
32 MOSCATEL, Joel 1 11,00
32 WALLIN, Adam 1 11,00
32 BURNAND, Jordan 1 11,00
32 CARLSON, Nick 1 11,00
32 NOLAN, Liam 1 11,00
32 PREMLALL, Yurav 1 11,00
32 NIENABER, Wilco 1 11,00
32 BRUN, Julien 1 11,00
41 HOLLICK, Michael 1 8,80
42 STRYDOM, Tristen 1 7,88
42 BAUTISTA, Austin 1 7,88
42 HUTSBY, Sam 1 7,88
42 LOUBSER, Herman 1 7,88
46 SCIOT-SIEGRIST, Robin 1 6,80
47 SHARMA, Shubhankar 1 6,70
48 GØTH-RASMUSSEN, Jonathan 1 6,10
48 KAMINSKI, Rupert 1 6,10
48 FOLEY, Robert 1 6,10

 

