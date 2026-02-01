Das Road to Mallorca der Hotelplanner Tour 2026
Ranking nach Turnier: SDC OPEN
|
HOTELPLANNER TOUR 2026
|
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|1
|VILJOEN, MJ
|1
|320,00
|2
|GERMISHUYS, Deon
|1
|220,00
|3
|GIBOUDOT, Maxence
|1
|130,00
|4
|DE BRUYN, Jannik
|1
|65,33
|4
|FARR, Callum
|1
|65,33
|4
|VAN VELZEN, Ryan
|1
|65,33
|7
|KIMSEY, Nathan
|1
|42,50
|8
|VORSTER, Martin
|1
|36,00
|8
|WILLIAMS, Robin
|1
|36,00
|8
|QUESNE, Julien
|1
|36,00
|8
|EDÉN, Tobias
|1
|36,00
|12
|BARKER, Kyle
|1
|25,16
|12
|SKOGEN, Baard
|1
|25,16
|12
|ERICKSON, Dan
|1
|25,16
|15
|ERENO, Pablo
|1
|18,80
|15
|WALTERS, Justin
|1
|18,80
|15
|WARREN, Marc
|1
|18,80
|15
|LONG, Hurly
|1
|18,80
|15
|KLEU, Ronan
|1
|18,80
|20
|HAWKSBY, Jack
|1
|17,00
|20
|SCALISE, Lorenzo
|1
|17,00
|20
|SORDET, Clément
|1
|17,00
|23
|BESARD, Matthis
|1
|15,80
|23
|ENOCH, Rhys
|1
|15,80
|25
|QUAYLE, Anthony
|1
|15,60
|25
|RODRIGUES, Daniel
|1
|15,60
|27
|KENNEDY, Max
|1
|14,20
|27
|RAMA, Nikhil
|1
|14,20
|27
|SALE, Julien
|1
|14,20
|27
|VACARISAS, Lucas
|1
|14,20
|31
|HALVORSEN, Andreas
|1
|13,60
|32
|GOFF, Alex
|1
|11,00
|32
|MOSCATEL, Joel
|1
|11,00
|32
|WALLIN, Adam
|1
|11,00
|32
|BURNAND, Jordan
|1
|11,00
|32
|CARLSON, Nick
|1
|11,00
|32
|NOLAN, Liam
|1
|11,00
|32
|PREMLALL, Yurav
|1
|11,00
|32
|NIENABER, Wilco
|1
|11,00
|32
|BRUN, Julien
|1
|11,00
|41
|HOLLICK, Michael
|1
|8,80
|42
|STRYDOM, Tristen
|1
|7,88
|42
|BAUTISTA, Austin
|1
|7,88
|42
|HUTSBY, Sam
|1
|7,88
|42
|LOUBSER, Herman
|1
|7,88
|46
|SCIOT-SIEGRIST, Robin
|1
|6,80
|47
|SHARMA, Shubhankar
|1
|6,70
|48
|GØTH-RASMUSSEN, Jonathan
|1
|6,10
|48
|KAMINSKI, Rupert
|1
|6,10
|48
|FOLEY, Robert
|1
|6,10