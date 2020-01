7 Wege mit Online Spiele Geld zu verdienen

Online zu spielen ist die perfekte Tätigkeit, um sich nach einem stressigen Tag zu entspannen. Aber Online Spiele können nicht nur zur Unterhaltung dienen, geht man die Sache richtig an, kann man mit Online Spiele einen attraktiven Nebenverdienst kreieren. In diesem Beitrag stellen wir euch 7 Wege vor wie ihr dies erreichen könnt.

1. Der Streamer

Die weltbekannte Streaming Plattform Twitch machte schon einige Online Gamer zu regelrechten Multimillionären. Twitch gibt Teile der Werbeinnahmen und Abo-Einnahmen an die Streamer weiter. Die Höhe der Einnahmen hängt von der Reichweite des Streams und der Anzahl der Abonnenten ab. Das Twitch Vergütungsmodell ist recht komplex, in der Regel erhält ihr zirka 2,50 Euro pro Abo und einen Anteil der Einnahmen der eigeblendeten Werbeclips. Die Anzahl der eingeblendeten Werbeclips könnt ihr selbst bestimmen.

Welche Online Spiele sind auf Twitch beliebt?

Wollt ihr auf Twitch Geld verdienen, solltet ihr folgende Online Spiele zocken. Diese Spiele haben die meisten Zuschauer auf Twitch:

♦ Fortnite

♦ Legue of Legends

♦ Ark

♦ Minecraft

♦ Fifa 2020

♦ Clash of Clans

♦ Call of Duty

Welche Twitch Alternativen gibt es?

Twitch hat definitiv die Nase vorn, wenn wir über Online Game Streaming reden. Doch es gibt ein paar Alternativen, die bekanntesten sind:

♦ Youtube Gaming

♦ Mixer.com

♦ Facebook Gaming

2. An Online Turnieren teilnehmen

Online findet ihr eine Vielzahl an Turnieren mit sehr hohen Preisgeldern. Prinzipiell lässt sich hier zwischen zwei Kategorien unterscheiden:

♦ Online Brettspiel- und Kartenspielturniere

♦ Online Computerspielturniere

Meistens ist die Voraussetzung an einen Online Brettspiel- oder Kartenspielturniere

teilzunehmen ein kleiner Geldeinsatz. Das bekannteste Online Kartenspiel ist sicher Texas Hold’em Poker. Hier könnt ihr bei verschiedenen Anbietern schon mit einem geringen Geldeinsatz hohe Gewinne absahnen. Natürlich müsst ihr ein gewisses Geschick mitbringen. Die Konkurrenz ist Online sehr groß und nur die Besten der Besten schaffen den Turniersieg.

Online Computerspielturniere sind meistens kostenlos. In den meisten Fällen schreibt ihr euch über das Spielinterface beim Turnier ein. Schafft ihr die Qualifikation, werdet ihr vom Spiele Hersteller für das Live-Event eingeladen. Gewinnt ihr das Live-Event, könnt ihr euch über einen satten Gewinn freuen. Zum Beispiel erwarten euch beim FIFA eWorld Cup Grand Final 2020 ein Preisgeld von einer halben Million Dollar.

3. Im Online Casino echtes Geld gewinnen

In Österreich gibt es eine Vielzahl an hervorragenden Online Casinos. Ihr könnt auf österreichischen Echtgeld Casinos spielen und eine Menge Geld verdienen. Am besten geht ihr die Sache an, indem ihr eine gute Casino Strategie verwendet. Diese hilft euch euer Risiko zu minimieren. Um im Online Casino richtiges Geld zu verdienen, könnt ihr folgende Strategien verwenden:

♦ die Roulette Strategie Rot Schwarz

♦ Blackjack Karten zählen und Wahrscheinlichkeiten überprüfen

♦ Spielautomaten mit hohem RTP „Return to Play“ spielen

♦ Casinospiele mit hohen Gewinnwahrscheinlichkeiten spielen

♦ Online Poker mit Wahrscheinlichkeitssoftware spielen

Zusätzlich bieten die meistens österreichischen Online Casinos sehr attraktive Willkommensboni an. Diese könnt ihr mit Hilfe der oben genannten Strategien knacken. Sucht die besten Angebote und Boni heraus. Meldet euch bei dem Casino an und kassiert den Bonus. Aber Achtung, Casino Boni haben eine Umsatzbedienung.

Casino Bonus und Umsatzbedingung

Die meisten Casino Boni haben eine Umsatzbedienung. Dies bedeutet, dass ihr den erhaltenen Bonus gezwungenermaßen spielen müsst und diesen nicht sofort auszahlen könnt. Um den erhaltenen Bonus beim Spielen nicht zu verlieren müsst ihr eine Strategie anwenden, welche euch hilft, Spielverluste so gering wie möglich zu halten.

4. Arbitrage Sportwetten

Arbitrage ist ein Begriff aus den Wirtschaftswissenschaften. Bei Arbitrage geht es darum Kursunterschiede für einen risikolosen Gewinn auszunutzen. Das Arbitrage-Prinzip kann auch auf Sportwetten angewendet werden. Arbitrage Sportwetten werden auch Surebets genannt.

Surebet: ein Beispiel

Zwei Fußballteams treffen aufeinander, e.g.: St. Pölten – Rapid Wien

♦ Wettanbieter AB bietet folgende Quoten für das Spiel: 1: 7.5 und X: 4.3

♦ Wettanbieter XY bietet folgende Quote für das Spiel 2: 1.7

Setzt ihr nun auf Quote 1: 13,97 Euro, auf Quote X: 24,37 und auf Quote 2: 61,65€. Habt ihr insgesamt 100 Euro ausgegeben. Egal wie das Spiel ausgeht, gewinnt ihr immer 104,81 Euro. Dadurch ergibt sich ein Nettogewinn von 4,81 Euro oder 4,81% von eurem Spieleinsatz.

Online könnt ihr eine Vielzahl an Surebet Programmen finden. Diese berechnen euch automatisch die Einsätze und zeigen euch bei welchen Wettanbietern ihr die Surebet Quoten findet.

5. Der Gaming Couch

Seid ihr in einem Spiel besonders gut, könnt ihr darin Couch werden und Geld verdienen. Ein Gaming Couch ist eine Art Nachhilfelehrer für Computerspiele. Die Trainingssessions werden prinzipiell online abgehalten. Mittlerweile existiert eine Vielzahl an Online-Portale die Gaming Couches an interessierte Gamer vermitteln. Ein gutes Beispiel für den deutschsprachigen Raum ist Gamerlegion. Um Gamer Couch zu werden, müsst ihr viel Erfahrung und Geschick in einem bestimmten Computerspiel vorweisen können.

6. Der Blogger

Erstellt einen Blog oder einen Video-Blog und berichtet über eure Gaming-Erfahrungen, gebt Tipps und rezensiert Gaming Hardware. Habt ihr genug Besucher, könnt ihr über Werbeeinahmen Geld verdienen. Potenzielle Käufer eines Spiels oder einer bestimmten Gaming Hardware informieren sich vor dem Kauf gerne Online. Die Aufgabe eines guten Gaming Bloggers besteht darin, dem potenziellen Käufer bei der Kaufentscheidung zu helfen. Hierzu einige Ideen:

♦ Erstellt ein Video über ein bestimmtes Computerspiel und kommentiert dabei das Spiel. Hat es euch gefallen? Würdet ihr das Spiel weiterempfehlen? Für wen ist das Spiel geeignet?

♦ Erstellt ein Video indem ihr eure Erfahrung mit einer bestimmten Hardware Komponente (Gaming Grafikkarte oder Gaming Tisch) beschreibt

♦ Erstellt ein Video indem ihr bestimmte Gaming-Skills erklärt, zum Beispiel Freistoßtechniken bei FIFA 2020

7. Accounts, Skins und Coins verkaufen

Jedes Computerspiel besitzt heutzutage integrierte, handelbare, virtuelle Gegenstände. Diese Gegenstände, auch Skins genannt, haben oft einen sehr hohen Marktwert. Eigentlich dienen Skins als Belohnung für Spielerfolge. Aber es gibt Menschen, die diese Gegenstände sammeln und als Geldanlage verwenden. Hierzu ein guter Bericht: Virtuelle Waffen als Geldanlage. Habt ihr dank eurer Online Spielerfolge wertvolle Skins oder eine Menge Coins erhalten, könnt ihr diese auf Handelsplattformen wie ebay.de lukrativ verkaufen.

Fazit: mit Online Spiele Geld verdienen

Jeder Anfang ist schwer und mühsam, doch auch die Stadt Rom wurde nicht an einem Tag gebaut. Eines ist auf jeden Fall sicher, die Online Spielbranche ist im Wachstum und in Zukunft wird es noch mehr Wege geben mit Online Spiele gutes Geld zu verdienen. Die oben genannten sieben Wege sind auch sicher nicht die einzigen, aber jene die wir am besten finden. Bitte beachtet das wir keine professionellen Berater sind und uns deswegen jeglicher Haftung für die oben genannten Tipps entziehen. Online Spiele dienen prinzipiell zur Unterhaltung. Mit Online Spiele Geld zu verdienen benötigt eine professionelle und verantwortliche Vorgehensweise.