Wie wird AI im Golfsport verwendet?

So wie es sich auf so viele andere Branchen auswirken wird, ist das Potenzial der künstlichen Intelligenz (AI), den Sport zu verändern, scheinbar grenzenlos. Die künstliche Intelligenz hat unser Verständnis für die meisten Sportarten verbessert.

Der Bereich der Analytik hat sich von einem spöttischen zu einem unglaublich wettbewerbsorientierten Bereich entwickelt. Jetzt hält sie Einzug in die Schläger Entwicklung im Golfsport. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die künstliche Intelligenz in die Art und Weise Einzug hielt, wie die Schläger entwickelt werden. Warum sollten wir nicht Computer und künstliche Intelligenz einsetzen, um bessere Schläger herzustellen?

Die Bereiche der Analytik, der Verwaltung von Spielstätten und der Personalisierung von Inhalten sind nur drei Bereiche, die von zusätzlicher Intelligenz profitieren dürften, aber die künstliche Intelligenz kann sich auch auf die Art und Weise auswirken, wie Sport sowohl auf Profi- als auch auf Amateurniveau gespielt wird.

AI auch im Glücksspiel Sektor

Betiton.com ist ein neuer Online-Buchmacher, der AI einsetzt, um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Das Betiton Casino ist ein brandneues Online-Casino, das die drei wichtigsten Spielaspekte – Casino, Bingo und Sportwetten – auf einer Plattform zusammenbringt. Durch die vollständige Lizenzierung in mehreren Gerichtsbarkeiten und das Angebot einer qualitativ hochwertigen Plattform, kann man bei Sportwetten, wie Golf, sich ganz sicher fühlen.

AI wird mittlerweile auch schon für Golfschläger eingesetzt, um die Effizienz zu steigern.

Callaway Golf erstellt Golfschläger mit Hilfe von AI

Callaway Golf hat die AI für die Entwicklung seiner neuesten Schläger genutzt und behauptet, dass die Verwendung eines Algorithmus für maschinelles Lernen und eines Supercomputers dazu beigetragen hat, eine Tradition von 34 Jahren Produktdesign auf nur wenige Tage zu reduzieren.

Mit Hilfe der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens schuf ein Supercomputer drei Wochen lang ununterbrochen 15.000 virtuelle Prototypen, von denen er von jedem einzelnen lernte, bis er das seiner Meinung nach beste Design im Hinblick auf unsere Anforderungen erreichte, nämlich die schnellstmögliche Ballgeschwindigkeit zu liefern und gleichzeitig die Regeln für die Formgebung der Schlagflächen zu erfüllen, die von der USPGA, einem der führenden Golfverbände, aufgestellt wurden.

Nach den Berechnungen würde ein-Team, welches mit normalen Desktop-Computern arbeitet, 34 Jahre benötigen, um 15.000 Prototypen zu erstellen und zu analysieren und selbst dann wäre es unwahrscheinlich, dass es zu einem so radikalen Design wie dem in Epic Flash gekommen wäre.

Es ist möglich, dass AI auch dabei helfen kann, andere Leistungsparameter zu erreichen, die wir kontinuierlich zu verbessern versuchen, wie z.B. die Erhöhung der Stabilität und Fehlerverzeihung eines Schlägerkopfes, die Verringerung des Backspins , die Erhöhung des Backspins und so weiter.

Fazit – Was kann man von der künstlichen Intelligenz lernen?

Während Hollywood-Filme und Science-Fiction-Romane die AI als menschenähnliche Roboter darstellen, die die Welt beherrschen, ist die aktuelle Entwicklung der AI-Technologien gar nicht so furchteinflößend. Stattdessen hat sich die künstliche Intelligenz so entwickelt, dass sie in jeder Branche viele spezifische Vorteile bietet.

Künstliche Intelligenz (AI) ermöglicht es den Maschinen aus Erfahrungen zu lernen, sich an neue Eingaben anzupassen und menschenähnliche Aufgaben zu erfüllen. Die meisten Beispiele der künstlichen Intelligenz, die man heute hört – vom Schachcomputer bis zum selbstfahrenden Auto – sind stark auf tiefes Lernen und natürliche Sprachverarbeitung angewiesen. Mit Hilfe dieser Technologien können Computer für die Ausführung bestimmter Aufgaben trainiert werden, indem sie große Datenmengen verarbeiten und Muster in den Daten erkennen.

Die künstliche Intelligenz erreicht eine unglaubliche Genauigkeit durch tiefe neuronale Netzwerke – was früher unmöglich war. Ihre Interaktionen mit Alexa, der Google-Suche und Google Photos beispielsweise basieren alle auf tiefem Lernen – und sie werden immer genauer, je mehr wir sie verwenden. Im medizinischen Bereich können AI-Techniken aus dem tiefgehenden Lernen, der Bildklassifizierung und der Objekterkennung jetzt mit derselben Genauigkeit wie hoch qualifizierte Radiologen zur Krebserkennung auf MRTs eingesetzt werden.

Wenn die Algorithmen selbstlernend sind, können die Daten selbst zum geistigen Eigentum werden. Die Antworten sind in den Daten enthalten; man muss nur die künstliche Intelligenz anwenden, um sie herauszubekommen. Da die Rolle der Daten heute wichtiger ist als je zuvor, kann sie einen Wettbewerbsvorteil schaffen. Wenn Sie die besten Daten in einer wettbewerbsorientierten Branche haben, selbst wenn alle ähnliche Techniken anwenden, werden die besten Daten gewinnen.