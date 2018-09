Foursomes 2 – Live Blog

RYDER CUP – FOURSOMES SAMSTAG – Die Europäer hoffen das Momentum vom Vormittag mitzunehmen und ihren Vorsprung weiter auszubauen.

Team Europe in den letzten 24 Stunden “on Fire” mit 7 von 8 möglichen Punkten, womit der Vorsprung vor den letzten vier Vierern satt angewachsen ist. Vor allem punkten Die Leistungsträger der Gastgeber weiter voll – Garcia, McIlroy, Fleetwood und Molinari spielten am Samstag Vormittag die US Stars neuerlich an die Wand und ließen etwa Tiger Woods bislang komplett leer ausgehen.

Im Klassischen Vierern war Europa am Freitag erstmals der “Shutout” mit 4:0 gelungen, die Amerikaner müssen aufpassen, nicht bereits vor den morgigen Singles hoffnungslos in Rückstand zu geraten.

Wieder Molinari gegen Woods

Tigers bisheriger Albtraum, Francesco Molinari, wird ihm mit breitem Grinsen auch am Samstag Nachmittag am 1. Tee gegenüberstehen. Statt dem bislang farblosen Captain America Patrick Reed versucht Woods nun sein Glück mit Bryson DeChambeau.

EUROPA 8 : 4 USA

Die Paarungen im Überblick:

2 UP / 11 Henrik STENSON / Justin ROSE : Dustin JOHNSON / Brooks KOEPKA

Gleich auf der 1 machen die Amerikaner klar, dass der Nachmittag in Richtung Stars & Stripes laufen soll, denn nach Problemen der Europäer schnappen DJ und Koepka sofort zu und sichern sich die 1. Einige Ungenauigkeiten zwingen die Amerikaner dann dazu die 4 verlorenzugeben, was das Match wieder auf All Square stellt.

Auf der 8 (Par 3) reicht Stenson und Rose dann ein Par um erstmals in Führung zu gehen. Aus nicht einmal 50 cm hat der Engländer dann auf der 10 keinerlei Schwierigkeiten die Führung für Europa auszubauen.

Sergio GARCIA / Alex NOREN : Bubba WATSON / Webb SIMPSON 4 UP / 9

Noren antwortet auf eine starke Annäherung von Watson zwar mit einem noch etwas genaueren Eisen, während Simpson danach aber zum Birdie verwertet, fällt Garcias Putt nicht, was die USA rasch in Führung gehen lässt. Die Amerikaner haben auch danach alles fest im Griff, auch weil Garcia auf der 4 bereits den zweiten wichtigen Putt am Loch vorbeischiebt.

Auf der 6 stopft dann aber Noren aus nicht einmal 1,5 Metern und holt so eine Bahn für Europa wieder zurück. Eine starke Annäherung von Simpson ist auf der 6 gleichbedeutend mit einem Birdie, was die USA wieder auf 2 Auf davonziehen lässt. Garcia und Noren bekommen auch danach keinen echten Zugriff und müssen den US-Amerikanern auch die 7 und die 8 – Simpson locht einen weiteren langen Putt – überlassen, was langsam aber sicher richtig deutlich wird.

4 UP / 8 F. MOLINARI / Tommy FLEETWOOD : Tiger WOODS / B. DeCHAMBEAU

Tigers “Molinari-Trauma” bekommt dann auch sofort auf der 1 neue Nahrung, denn der Italiener stopft den Birdieputt und bringt Europa so sofort in Führung. Zwei Bahnen später ist es Fleetwood, der Tigers und DeChambeaus Miene immer länger werden lässt.

Das italienisch-englische Duo bleibt auch in Folge voll “in control”, denn bislang kommen sie noch kaum in die Verlegenheit eine Bahn abgeben zu müssen, zwingen die Amerikaner aber immer wieder zu Rettungsaktionen, was auf der 6 zum bereits dritten Mal daneben geht. Die beiden Europäer sichern sich danach auch noch die 8, was die Partie mittlerweile sehr einseitig werden lässt.

Ian POULTER / Rory MCILROY : Justin THOMAS / Jordan SPIETH 2 UP / 8

Gleich die 1 müssen die beiden US-Youngsters verlorengeben, nach dem der Putt zur Teilung aus knapp fünf Metern nicht fallen will. Der frühe Lochverlust zeigt auch sofort Wirkung, denn Thomas sind auf der 2 auch 1,5 Meter zu weit um ein Loch zu teilen, was ein sicht- und hörbar nicht jugendfreies Wort über seine Lippen kommen lässt.

Nachdem Poulter dann aber auf der 4 seinen Drive im hohen Rough verliert und zurück zum Tee muss, können sich die Amerikaner eine Bahn wieder zurückholen. Da Spieth danach auf der 5 einen langen Birdieputt locht gelingt den US-Boys sogar rasch der Ausgleich zurück auf Level Par.

Dem noch nicht genug schnüren Thomas und Spieth sogar den Hattrick, denn nachdem Poulter den Putt zur Teilung nicht lochen kann, dreht sich das Match plötzlich in die komplett andere Richtung. Ein knapp verpasste Putt von McIlroy eröffnet Thomas auf der 8 die nächste Chance und aus nicht einmal einem Meter nimmt er diese dankend an.

>> Leaderboard Ryder Cup

>> SKY berichtet täglich exklusiv und live aus Paris vom Ryder Cup 2018.