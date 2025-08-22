Auftakt ausgekontert

Sepp Straka rehabilitiert sich am Freitag bei der Tour Championship für den völlig verpatzten Auftakt und dreht mit einer 65 (-5) sogar sein Gesamtscore im East Lake GC in den roten Bereich.

So hat sich Sepp Straka seine Auftaktrunde beim Tourfinale mit Sicherheit nicht vorgestellt, denn am Donnerstag war Österreichs Nummer 1 den gesamten Spieltag über vergeblich auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis und brachte nach zwei Bogeys und einem Doppelbogey am Ende sogar nur die 74 (+4) zum Recording. Mit der schlechtesten Runde des gesamten Elitefeldes blieb für Sepp so nur der 30. und letzte Rang über, was angesichts seines überragenden Flightpartners – Russell Henley (USA) spielte sich mit einer 61er (-9) Tramrunde an die Spitze des Feldes – doppelt bitter erschien.

Aufgrund vorhergesagter Gewitter wird am Freitag bereits ab 14:00 MEZ gespielt und mit allererster Startzeit will Sepp, der in wenigen Wochen zum zweiten Mal Vater werden wird, naturgemäß eine Aufholjagd einläuten. Gleich der erste Drive zieht aber deutlich zu weit nach links, was ihn erst mit dem dritten Schlag das Grün erreichen lässt. Anders als am Vortag ist diesmal aber der Putter sehenswert auf Temperatur und kratzt ihm aus 3,5 Metern noch das anfängliche Par auf die Scorecard.

Das scheint auch den gestern vergeblich gesuchten Impuls zu geben, denn am darauffolgenden Par 3 stopft er sogar aus rund elf Metern und krallt sich so sehenswert das erste Birdie. Fast kann er auch sofort nachlegen, aus drei Metern will der Ball auf der 3 aber nicht fallen. Das rächt sich auch prompt bitter, denn auf der 4 parkt er den Drive unangenehm hinter einem Baum, kann nur querpassen und rutscht in Folge wieder auf Level Par zurück.

Starke Backnine

Den Fehler verdaut er aber gut, bringt sofort wieder Stabilität ins Spiel und holt sich am Par 5 der 6 mit Chip & Putt das Minus recht rasch wieder zurück. Doch auch weiterhin kann er sich nicht wirklich die erhoffte Initialzündung geben, bremst er sich doch sofort auf der 7 mit einem Dreiputtbogey wieder selbst aus. Immerhin stopft er am Par 3 der 9 auch aus fünf Metern und biegt so dank des dritten Birdies im zartrosa Bereich auf die zweiten neun Löcher ab.

Fast findet das Hin und Her auch zu Beginn der Backnine seine Fortsetzung, nach versandetem Approach rettet Sepp aber auf der 10 aus neun Metern der Putter vor dem nächsten Bogey. Stark locht er schließlich auf der 13 dann aus fünf Metern zum vierten Schlaggewinn des Tages und da sich im Finish aus zwei und drei Metern auch auf der 16 und der 17 Birdies ausgehen, dreht er auch sein Gesamtscore wieder auf Even Par zurück.

Stilecht holt er sich dann mit Pitch & Putt auch vom abschließenden Par 5 noch ein Erfolgserlebnis ab und kämpft sich mit dem finalen Birdiehattrick und der 65 (-5) sogar noch auf gesamt 1 unter Par. Damit kann er zwar dem Leaderboardkeller als 27. noch nicht entkommen, rehabilitiert sich aber für den völlig verpatzten Auftakt und gibt sich so auch alle Chancen für einen Vorstoß am Wochenende.

Russell Henley und Tommy Fleetwood (ENG) starten bei gesamt 13 unter Par als Co-Leader in den Moving Day.

Leaderboard Tour Championship

