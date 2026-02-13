Sepp Straka präsentiert sich beim AT&T Pebble Beach Pro-Am auch am Freitag in absoluter Birdielaune und sammelt in Spyglass Hill am Weg zur nächsten 66 (-6) gleich achzt rote Einträge auf, was ihn als starken 5. ins Wochenende starten lässt.
Bei ultratiefen Scores zum Auftakt, geizte auch Sepp Straka nicht mit Birdies und startete in Pebble Beach mit einer makellosen 66 (-6) ins 20 Millionen Signature Event. Am Freitag wartet nun noch Spyglass Hill auf den 32-jährigen, wo er bei dem gutmütigen Pro-Am Layout wohl weiter Birdies en masse wird nachlegen müssen um vor dem Wochenende auch weiterhin im Kampf um die Spitzenplätze mitreden zu können.
Der Start kann sich auch gleich sehen lassen, denn am Par 5 der 1 pitcht er perfekt zur Fahne und hat aus wenigen Zemtimetern keinerlei Probleme das erste Birdie einzusacken. Zwar hat er danach erneut von Tee bis Grün alles fest im Griff, im ziemlich trickreichen Wind bringt er die Eisen jedoch vorerst nicht mehr nah genug zu den Fahnen um weiter nachlegen zu können. Das Par 3 der 5 entpuppt sich dann aber wieder als gewinnbringend, denn mit einem gelochten Fünfmeterputt zum zweiten Birdie, setzt er sich zumindest vorerst in den Top 10 fest.
Trotz eines verzogenen Abschlags geht sich dann dank des nächsten gefühlvollen Putts aus drei Metern auch am Par 5 der 7 das erhoffte Birdie aus und da der Putter auch auf der 8 aus sieben Metern weiterhin heiß bleibt, bastelt Österreichs Nummer 1 auch am Freitag mittlerweile wieder an einer richtig starken Runde. Nur kurz gönnt er sich dann eine kleine Verschnaufpause, ehe aus ganz ähnlicher Distanz zu Beginn der hinteren Neun bereits Birdie Nummer 5 auf die Scorecard wandert. Auch danach lässt er den Fuß voll am Gaspedal, quetscht aus dem Par 5 der 11 mit Chip & Putt sofort den nächsten Schlag und macht aus drei Metern am darauffolgenden Par 3 dann sogar den roten Hattrick perfekt, womit er sich bereits bis auf zwei Schläge an die Spitze heranspielt.
Erste Bogeys im Turnier
Nach einem versandeten Drive, erreicht er auf der 13 dann knapp das Grün nicht und da ihn erstmals der Putter aus 1,5 Metern im Stich lässt, muss er nach 30 fehlerlosen Löchern schließlich auch das erste Bogey einstecken. Das kostet plötzlich auch die bisherige Selbstverständlichkeit und lässt auch den Putter noch weiter abkühlen, wie ein weiterer Schlagverlust mit Dreiputt am Par 5 danach zeigt. Nach der kleinen Schwächephase stabilisiert er sein Spiel dann jedoch wieder, lässt auf der 16 aber eine Top-Chance auf das nächste Birdie verstreichen.
Eine Bahn später macht er seine Sache aus zwei Metern dann aber deutlich besser, schraubt sein Tagesergebnis wieder auf 6 unter Par und unterschreibt so erneut eine 66 (-6). Damit klettert er bis auf Rang 5 im Klassement nach vor und startet mit nur drei Schlägen Rückstand auf Akshay Bhatia (USA) und Ryo Hisatsune (JPN) ins Wochenende, wo nun noch zweimal Pebble Beach auf ihn wartet. Den beiden deutschen Vertretern ergeht es weniger gut, denn beide starten nur aus dem absoluten Niemandsland ins Wochenende.