Guter Auftakt

BARRACUDA CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Matthias Schwab sorgt im Tahoe Mt. Club mit 7 Punkten beim von PGA und DP World Tour co-sanktionierten Stableford-Event in Kalifornien für einen durchwegs guten Start.

Matthias Schwab kehrt nach Lake Tahoe zurück, wo er vor zwei Jahren mit einem dritten Platz den Grundstein zum Aufstieg in die PGA Tour legte. Gespielt wird auch heuer im modifizierten Stableford-System (Albatros 8, Eagle 5, Birdie 2, Par 0, Bogey -1 und Doppelbogey oder mehr -3 Punkte), allerdings erstmals co-sanktioniert mit der DP World Tour.

Mit zwei anfänglichen Pars kann der Steirer noch keine Pluspunkte aufs Habenkonto zaubern und rutscht mit einem Dreiputtbogey am Par 3 der 3 dann sogar in den Minusbereich zurück, womit der Start nicht wirklich nach Maß gelingt. Er stabilisiert sein Spiel danach jedoch sofort wieder und holt sich am Par 5 der 6 schließlich auch das erste Birdie ab. Kurz vor dem Turn geht sich dann sogar recht spektakulär vom Fairway aus das nächste Birdie aus, was auch sein Puntekonto noch deutlicher in den Plusbereich hievt.

Nach eingebunkerter Annäherung geht es zwar schon auf der 10 mit dem zweiten Bogey wieder etwas zurück, erneut locht er danach aber auf der 11 gleich von außerhalb des Grüns ein und klettert so zumindest bis ins solide Mittelfeld des Klassements nach vor. Das scheint den Schladming-Pro endgültig etwas ins Laufen zu bringen, denn auch am darauffolgenden Par 5 geht sich das Birdie aus, womit er sogar den roten Doppelpack schnüren kann.

Ein verpasstes Up & Down dämpft auf der 14 die heiße Phase dann jedoch wieder etwas ab. Erst das Schlussloch lässt dann noch ein Birdie springen, womit er sein Punktekonto mit der 69 (-2) noch auf 7 Punkte aufstockt. Damit liegt Matthias Schwab auch durchaus gut im Rennen und legt sich eine gesunde Basis für den weiteren Turnierverlauf.

Leaderboard Barracuda Championship

