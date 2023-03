Meilenweit vorbei

VALSPAR CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Matthias Schwab kann die erhoffte Aufholjagd nicht realisieren und verpasst am Copperhead Course im Innisbrook Resort den Cut meilenweit.

Matthias Schwab fand am Donnerstag überhaupt nicht ins Spiel und buddelte sich nahezu pausenlos in den unzähligen Bunkern des Copperhead Course ein. Nachdem er dann zu Beginn der berüchtigten “Snake Pit” auch noch den Abschlag wasserte, ging sich schließlich sogar nur eine 76 (+5) aus, womit er bereits beträchtlichen Rückstand auf die Cutmarke aufweist. Dennoch scheint das Wochenende durchaus noch möglich zu sein, wenngleich der Schladming-Pro mit Sicherheit zumindest eine Runde in den 60ern wird realisieren müssen.

Die erhoffte Aufholjagd torpediert er sich dann jedoch gleich auf der 10, denn der Abschlag zieht weit nach links und verschwindet in einem morschen Baum, was ihn sogar zum Nachladen vom Tee zwingt. Am Ende hat er so gleich zu Beginn so sogar ein Triplebogey picken, womit wohl nach nur einer gespielten Bahn auch die letzten Hoffnungen aufs Wochenende endgültig dahinschwinden. Nur kurzzeitig kann er sein Spiel danach stabilisieren, ehe er sich nach etwas zu langem Teeshot am Par 3 der 13 bereits den nächsten Fehler einfängt.

Erst auf der 15 gibt es dann erstmals am Freitag auch positive Nachrichten, nachdem der Birdieputt aus knapp vier Metern das Ziel findet. Die Par 3 hat er nach dem Ausrutscher auf der 13 durchwegs gut im Griff, denn auf der 17 holt er sich aus sieben Metern rasch einen weiteren roten Eintrag ab. Nachdem jedoch einmal mehr ein Drive zu weit nach links zieht, kann er sich aus dem Fairwaybunker nicht mehr zum Par scramblen und nimmt die Frontnine nur bei gesamt 8 über Par in Angriff.

Immerhin holt er sich nach sehenswerter Grünattacke am Par 5 der 1 auch das nächste Birdie ab. Wieder bekommt er danach auf der 3 allerdings bei der Annäherung Sand ins Getriebe, womit es rasch auch den nächsten Schlagverlust setzt. Nach einer kleinen Parserie wird ihm die Warterei in der 8. Teebox dann zum Verhängnis, denn der Abschlag zieht am Par 3 deutlich zu weit nach links, was in einem weiteren verpassten Up & Down zum Par mündet. Am Ende steht er nur mit der 75 (+4) wieder im Clubhaus und scheitert so bei gesamt 9 über Par klar und deutlich am Sprung ins Wochenende.

Leaderboard Valspar Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von der Valspar Championship.