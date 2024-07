Nemecz am Vormarsch

Lukas Nemecz drückt am Moving Day bei der Barracuda Championship etwas aufs Gas und macht beim kosanktionierten PGA Tour und DP World Tour Stableford Turnier im Lake Tahoe GC mit 12 Punkten etliche Ränge gut.

Lukas Nemecz stemmte beim modifizierten Stableford Event in Kalifornien recht souverän den Cut und will im Lake Tahoe GC nun am Wochenende noch einen Gang höher schalten. Das modifizierte Zählsystem – für Birdie gibt es 2 Punkte, 5 für Eagle, 8 für Albatross bzw. 1 Punkt Abzug für Bogey und 3 für Doppelbogey oder Schlimmeres – lädt geradezu zur Attacke ein, da Erfolgserlebnisse überproportional belohnt und Schlagverluste nur minimal bestraft werden.

Nachdem gleich der erste Drive links vom Fairway wassert, muss Lukas gleich auf der 1 zaubern um noch das Par kratzen zu können. Richtig bitter wird es dann jedoch ausgerechnet am Par 5 der 3, denn mit Problemen im Kurzspiel geht sich nur ein Bogey aus, was früh einige Plätze kostet. Immerhin stabilisiert er sein Spiel sofort wieder und holt sich mit zwei starken Putts die ersten Birdies ab, die ihn wieder klar in die richtige Richtung marschieren lassen.

Starker Zwischensprint

Kurz vor dem Turn lässt er sich dann auf der 9 eine gute Birdiechance nicht vom Putter nehmen und biegt so immerhin mit 5 Punkten auf die zweiten neun Löcher ab. Dort gibt er sich dann mit Chip und Putt am Par 5 der 11 selbst die Initialzündung zu einer richtig heißen Phase, denn da sich auch am Par 3 der 12 und der 13 ein Birdie ausgeht, schnürt er nicht nur den roten Hattrick, sondern stürmt sogar unter die Top 10 nach vor. Erst danach ebbt der gewinnbringende Rhythmus wieder ab, was sich mit verpasstem Sand Save auf der 17 auch scoretechnisch unangenem bemerkbar macht.

Stark stopft er dann aber auch auf der 18 noch aus fünf Metern den Birdieputt, bringt so sogar die 66 (-5) ins Ziel und holt sich so stolze 12 Punkte, die ihm einen sehenswerten Sprung im Klassement ermöglichen.

