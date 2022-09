Halbe Miete

PRESIDENTS CUP – 2. TAG: Das US-Team demoliert die Weltauswahl auch im Bestball mit 4:1 und zieht zur Halbzeit auf 8:2 Punkte davon.

Ihre beiden Superteams mit Justin Thomas / Jordan Spieth sowie Xander Schauffele / Patrick Cantlay ebnen auch im Bestball am Freitag den Weg für das US-Team zu einer klaren Führung, womit die Gastgeber bereits zur Halbzeit mit 8 : 2 Punkten die Weltauswahl an die Wand drängen. In den 5 Partien können die Gäste jeweils nur halbe Pünktchen durch Im / Munoz sowie Pereira / Bezuidenhout einfahren.

Jordan Spieth und Justin Thomas gewinnen die Löcher 4 und 5 und bekommen somit auch gegen Adam Scott und Cam Davis rasch die Nase voran. Danach verwaltet das Team der Publikumslieblinge ihren Vorsprung gekonnt, unterhalten das frenetisch anfeuernde Golfpublikum in Quail Hollow bestens und machen am 17. Grün mit 2&1 den Sack zu.

Leichtes Spiel haben Patrick Cantlay und Xander Schauffele, nachdem Hideki Matsuyama und Jungstar Tom Kim selbst im Bestball kein einziges Birdie auf den Front 9 schaffen. Schauffele punktet dagegen dreimal, Cantlay zweimal, zur klaren 5 Auf-Führung auf den Front 9. Zu spät bringt Kim seinen Putter auf Temperatur, kann aber die Niederlage am Ende mit 3 & 2 nicht mehr verhindern.

Den dritten vollen Punkt holt das US Team durch Billy Horschel und Max Homa in einer hart umkämpften Partie, bei der Corey Connors und Taylor Pendrith einen Rückstand von 2 Löchern bis zum 13. Grün wieder wettmachen. In der berüchtigten Green Mile, den elendslangen Schlussbahnen, erzwingt Max Homa erst am letzten Grün mit dem Birdieputt aus drei Metern den knappen Sieg mit 1 Auf.

Der Weltauswahl gelingt in den 5 Bestballs kein einziger Sieg. Immerhin trotzen Munoz / Im mit dem Lochgewinn an der 18 noch dem Weltranglistenleader Scottie Scheffler mit Partner Sam Burns einen halben Punkt ab. Einzig Bezuidenhout / Pereira können zwischenzeitlich in einem Bestball in Führung gehen, die jedoch Cameron Young mit dem Lochgewinn an der 14 zunichte macht und ebenfalls die Punkteteilung erreicht.

