Rechtzeitig gekontert

RBC HERITAGE – 2. RUNDE: Sepp Straka findet im Harbor Town GC mit Doppelbogey und Bogey nur mehr als schleppend in den Tag, kann aber noch rechtzeitig kontern und darf nach einer 71 bereits Preisgeld einplanen.

Sepp Straka legte, wie schon in der Vorwoche, erneut eine starke erste Runde hin und rangiert nach den ersten 18 Bahnen nur knapp hinter den Top 10. Eigentlich sollten die Parallelen zur Charles Schwab Challenge damit nun aber erledigt sein, denn vergangenes Wochenende musste er nach einer durchwachsenen zweiten Runde am Wochenende bereits zusehen.

Richtig abschütteln kann er die Gemeinsamkeiten aber zu Beginn nicht, denn es erwischt ihn gleich auf seinem ersten Loch mit einem Drive ins H2O richtig unangenehm. Aus unguter Roughlage bleibt dann noch dazu die Annäherung etwas zu kurz und nach eher suboptimalem Chip geht sich am Ende sogar nur das Doppelbogey aus, womit der Start in den zweiten Spieltag richtig unglücklich verläuft.

Die Probleme reißen auch auf der 11 nicht ab. Sepp zieht zwar vom Tee voll durch, findet aber das Fairway nicht und bunkert sich in Folge neben dem Grün ein. Da der Sand-Save nicht gelingt, rangiert er nach nur zwei Bahnen sogar schon hinter der Cutlinie. Zumindestens kann er sein Spiel in Folge stabilisieren und schafft es noch weitere Schlagverluste zu verhindern.

Endlich stabiler

Die 15, das einzige Par 5 der Backnine, erweist sich dann erstmals als gewinnbringend, denn Sepp chippt stark bis auf einen knappen Meter zur Fahne und lässt sich die Chance aufs erste Birdie nicht nehmen, was ihn auch wieder in Richtung Wochenende pusht. Noch vor dem Turn setzt es aber den nächsten Dämpfer, denn nach verfehltem Grün geht sich auf der 18 das Up & Down nicht aus, was den bereits vierten Schlagverlust am Freitag zur Folge hat.

Am zweiten Par 5 der Runde, der 2, verfehlt die Grünattacke dann nur knapp das Ziel, was am Ende in einem recht stressfreien zweiten Birdie mündet. Nachdem er auch die letzte lange Bahn des Harbor Town GC perfekt im Griff hat und ein weiteres Birdie auf die Scorecard zaubert, schiebt er sich endgültig wieder etwas sicherer in Richtung Wochenendteilnahme.

Ausgleich geschafft

Zum ersten Mal erwärmt sich dann am Par 3 der 7 auch der Putter richtig, denn aus gut sechs Metern rollt Sepp den Ball zum nächsten Birdie ins Loch, dreht sein Score so wieder auf Anfang und macht damit auch einen großen Schritt im Hinblick auf den Cut. Da er die Runde mit einem recht sicheren Par zu Ende bringt und so schließlich die 71 (Par) unterschreibt, kann Sepp Straka bereits vor der Nachmittagsgruppe mit dem Wochenende planen, wenngleich er am Ende sogar noch bis auf Rang 62 zurückgereicht wird und somit genau “on the number” ins Weekend rutscht.

Am Moving Day wird er nun eindeutig eine Leistungssteigerung benötigen um sich wieder in die lukrativen Preisgeldregionen nach vorne spielen zu können. Webb Simpson (USA) diktiert nach der bereits zweiten 65 (-6) das Tempo.

