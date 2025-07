Runde gedreht

Matthias Schwab rutscht nach gutem Beginn bei der ISCO Championship mit Fehlern zurück, kämpft sich im Finish im Hurstbourne CC aber noch zur 69 (-1).

Matthias Schwab jettet auch heuer für die beiden Turniere von PGA- und DP World Tour rund um die Open nach Amerika um wieder ein wenig Turnierluft jenseits des großen Teichs zu schnuppern. Bei der ISCO Championship in Kentucky und danach am Lake Tahoe konnte der Schladminger in den letzten beiden Jahren jedoch nicht punkten und verpasste jeweils das Wochenende. Für heuer ist Schwab jedoch vorsichtig optimistisch, nachdem er zuletzt bei der BMW International Open und auch in Altentann Fortschritte in seinem Spiel sah und jeweils das Finale erreichte.

Mit allererster Startzeit gelingt der Start gleich nach Maß, denn trotz einer versandeten Attacke holt er sich vom Par 5 der 10 prompt das erste Birdie ab. Nach einem recht sicheren Par auf der 11, stopft er auf der 12 aus 2,5 Metern rasch den nächsten Birdieputt und legt so einen Start nach Maß hin. Auch danach hat er vorerst alles im Griff, bis am Par 3 der 17 plötzlich das Gerät fürs Kurzgemähte streikt und ihm mit einem Dreiputt das erste Bogey aufbrummt.

Der Fehler kostet plötzlich auch die Sicherheit im langen Spiel, denn nach überschlagenem Grün geht sich auch auf der 18 nur ein Bogey aus, womit er sogar nur bei Level Par auf die Frontnine abbiegt. Die Probleme reißen auch dort vorerst nicht ab, da nach weiteren Ungenauigkeiten im langen Spiel auf der 2 bereits der nächste Fehler aufleuchtet. Zumindest zeigt er sich von der Schwächephase einigermaßen unbeeindruckt und kann nach etlichen Pars am Par 5 der 7 sein Score dank eines starken Pitches wieder ausgleichen.

Das bringt im Finish noch einmal den Putter auf Temperatur, denn auf der 8 gelingt aus fünf Metern gleich noch ein Birdie, womit sich am Ende sogar immerhin noch eine 69 (-1) ausgeht. Mit den Spitzenplätzen hat er damit zwar nichts zu tun, immerhin sollte er aber auch ziemlich sicherem Cut-Kurs in den Freitag starten.

