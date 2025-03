Straka will Bay Hill endlich entschlüsseln

Sepp Straka hofft den Code für Arnold Palmer’s Superkurs von Bay Hill endlich entschlüsseln zu können.

Mit etwas mulmigem Bauchgefühl reist Sepp Straka Jahr für Jahr nach Bay Hill zum Arnold Palmer Invitational an, das bislang seine Pleiten-Pech-und-Pannen-Wiese auf der PGA Tour war. Zuerst verpasste er einen Cut nach dem anderen, ehe das Turnier zu einem elitären Signature Event aufgewertet wurde, was seine Chancen eigentlich erhöhen sollte. Das Regelwerk der PGA Tour will es bei einem Invitational jedoch, dass selbst bei einem auf 72 Spieler reduziertem Feld ein Cut bei den besten 50 angesetzt wird.

Dieses Minimalziel stemmte Straka auch tatsächlich im Vorjahr, ohne jedoch an seinem ersten Weekend in Bay Hill wirklich jubeln zu können. Denn nach Finalrunden von 78 und 80 Schlägen reiste Österreichs Nummer 1 mit der roten Laterne in der Hand zum Players weiter. Immerhin stehen für heuer die Vorzeichen deutlich besser, nachdem Sepp seinen bislang besten Saisonstart der Karriere hinlegte und als Zweiter der FedExCup-Wertung anreist.

Langsam wird es Zeit, dass die Topstars wie Titelverteidiger Scottie Scheffler und Rory McIlroy beim Florida Swing in Form kommen. Mit dem Arnold Palmer Invitational, dem Players und dem Masters werden Spannung und Bedeutung der Turnierwochen nun deutlich steigen.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live aus Bay Hill

Tee-Times und Live Leaderboard von der Arnold Palmer Invitational