Der eiserne Straka in Colonial?

Sepp Straka wird wieder starke Eisen bei der Charles Schwab Challenge auspacken müssen um auf der PGA Tour in Colonial zu bestehen.

Nach dem Dämpfer mit dem Missed Cut bei der US PGA Championship hofft Sepp Straka den Reset Button zu finden und sein Eisen-Spiel wieder zur Schärfe der Wochen davor zu bringen. Das wird für die Charles Schwab Challenge auch dringend notwendig sein, nachdem der Klassiker im Colonial CC auf einem der anspruchsvollsten Shotmaking-Kurse des Jahres gespielt wird. Die harten, pfeilschnellen Grüns im texanischen Fort Worth sind besonders schwierig anzuspielen und zu putten. Der Par 70-Kurs ist statistisch gesehen der härteste Platz des Jahres außerhalb der Majors.

Colonial aufwendig restauriert

Nach 78 Turnieren im Colonial Country Club seit 1946, womit der Club der treueste Partner der PGA Tour ist, war es Zeit für eine aufwendige Restaurierung: 24 Stunden nach dem Winning Putt von Emiliano Grillo vor einem Jahr wurden alle Spielbahnen abgetragen und neu angesät. Heute präsentiert sich der Kurs von Gil Hanse wieder grastechnisch modern und am neuesten Standard. Mit nur je einem Par 5 auf beiden Platzhälften wurde der Kurs insgesamt um 70 Meter verlängert und dürfte sich somit noch selektiver präsentieren.

Zur Spannung dürfte auch das Wetter beitragen: Windböen von über 30 km/h werden jede Menge Drives in das tiefe Rough befördern. Erst am Finaltag sollte sich der böige Wind wieder verabschieden und angenehmem Sommerwetter Platz machen.

Texas Boy Scottie Scheffler droht beim Heimspiel wohl nicht so leicht eine weitere Verhaftung, womit die Nummer 1 der Welt der klare Favorit ist. In den letzten beiden Jahren fehlte ihm mit den Rängen 2 und 3 auch nur ganz wenig zum großen Glück. Collin Morikawa, Max Homa, Jordan Spieth oder Titelverteidiger Emiliano Grillo (ARG) wollen Scottie jedoch das Siegen schwer machen. Matti Schmid ist Deutschlands einziger Starter in dieser Woche, nachdem Stephan Jäger absagte um die Batterien neu aufzuladen.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live von der Charles Schwab Challenge.

Golf-Live präsentiert Tee-Times und das Live-Leaderboard Charles Schwab Challenge .